Las naftas, las polémicas y el horror

La semana que termina fue singularmente intensa en lo que hace a las cuestiones políticas; mala en lo que refiere al clima; y de angustia, en virtud de otro femicidio en la región. Esta vez, en la localidad rionegrina de Allen. En paralelo se prolongaron la escasez de combustibles (asunto ya solucionado) en las estaciones de servicio de todo el país; y el cruce de reproches entre los candidatos que se enfrentarán en balotaje: Sergio Massa y Javier Milei. También hubo un caso aberrante, en Villa Regina, donde un chico de 11 años llevó marihuana a la escuela; y un caso de fuga en Neuquén: donde un parlamentario del Mercosur electo se enojó con Milei y anunció que ahora evalúa a quien votar. Pero eso no es todo, sino que hubo más, como la continuidad de la purga en la Policía neuquina; la liberación de uno de los saqueadores post Primarias (PASO); y el pronunciamiento de Juntos, partido que conduce el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, en favor de Massa. Veamos.

Libertarios en fuga

La sociedad electoral en la que se embarcó con los conductores del ala dura del PRO le generó diversos inconvenientes a Milei. Ya hubo varios libertarios en fuga y esta semana el que pegó el portazo fue Fabricio Cascino, quien es parlamentario electo por La Libertad Avanza. “No puedo permitir que se venda Vaca Muerta”, dijo el futuro parlamentario del Mercosur en respuesta a la propuesta de Milei, quien adelantó que, en caso de resultar electo presidente, volverá a privatizar YPF y venderá la joya neuquina. Durante una entrevista con la AM550 y con 24/7 Canal de Noticias, Cascino cuestionó la sociedad de Milei con lo que hasta el 22 de octubre llamaba “la casta”, pero fustigó aún más los dichos del libertario sobre Vaca Muerta. “Fui elegido para defender los derechos de los neuquinos y no puedo permitir que se vendan nuestras joyas”, acusó y dijo que ahora evalúa a quien votar; posiblemente no vote a Milei.

Sigue la purga policial

En la continuidad de la depuración de la Policía, el gobierno de la provincia de Neuquén dispuso la expulsión de un ahora ex suboficial, cuyos análisis evidenciaron consumo de alcohol y drogas. Lo que hizo fue aplicarle la destitución por cesantía. En el expediente consta que el 29 de diciembre de 2021 le realizaron tanto un examen de screening de droga como de alcotest y que ambos arrojaron resultados positivos. Fue por eso que el 27 de diciembre de 2022, al término del proceso administrativo, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo el despido del hasta entonces cabo primero (cuya identidad se preserva). Según se indicó al respecto, ni bien se conocieron los resultados de los análisis, la dirección de Personal le hizo devolver el armamento reglamentario; y lo llamaron a prestar declaración indagatoria administrativa. Se presentó, pero se abstuvo a declarar.

El saqueador quedó libre

En medio de tanto vértigo, los saqueos que padecieron supermercados de Neuquén en las jornadas posteriores a las PASO parecen lejanos. Pero fueron hace apenas unos meses, en agosto. La novedad es que uno de los sujetos que fueron detenidos accedió a la suspensión del juicio a prueba y deberá cumplir un castigo leve. Purgaba prisión domiciliaria y, como se dice en la jerga, “lo largaron”. Desde la Justicia neuquina se informó que, por un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, el juez Raúl Aufranc le concedió ese beneficio y le impuso, entre otras cosas, 144 horas de trabajo comunitario. Al respecto, la asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos, Lorena Juárez dijo que las partes habían acordado el cumplimiento de pautas por tres años más la realización de 288 horas de trabajo comunitario. Y que, pese a la conformidad manifiesta de las partes, el juez de garantías resolvió suspender el proceso a prueba por un plazo menor al requerido. El sujeto este había participado del saqueo a un supermercado ubicado en la esquina de calles Antártida Argentina y Catriel.

Petroleros en alerta

Una vez que el gobierno anunció la normalización del abastecimiento de combustibles, el sindicato de los trabajadores Petroleros dejó sin efecto el paro que había anunciado para el último miércoles. El secretario general, Marcelo Rucci, había denunciado que el desabastecimiento no sólo tenía un componente especulativo, sino también una motivación política para perjudicar a Massa. Mientras eso sucedía, el otro candidato que va al balotaje, Javier Milei, quedaba en el centro de críticas por haber difundido una noticia falsa (fake news) sobre la falta de combustibles. Lo que hizo fue compartir una foto en la que se ve a un empleado de YPF cargado nafta en una moto, en una estación de servicios Shell. La noticia falsa fue desmentida por el propio protagonista de la foto, el ex playero Mauro Ibarra Molas, que dijo lo siguiente: “La estación está ubicada en la esquina de San Lorenzo y Castelli, en Resistencia, Chaco. Trabajé por algunos meses en los años 2016-2017 y la foto es de esa fecha, no es de ahora” .

Otro terrible dolor

El miércoles, el femicida Pedro Acuña despertó del coma al que lo habían inducido en el hospital de Allen, y les dijo a los médicos que no recordaba nada de lo que sucedió el último lunes. Ese día asesinó a Marisa Galdame, quien era su pareja y madre de sus dos hijos que, se asegura, presenciaron el brutal ataque. Luego de apuñalar por la espalda a su víctima, el asesino intentó suicidarse. Los efectivos policiales lo encontraron tendido en el piso, con heridas cortantes (en el cuello y en el abdomen) y con un cuchillo en una de sus manos. Los equipos de emergencia lo trasladaron al centro asistencial de esa ciudad rionegrina. En Allen, los vecinos realizaron una marcha para pedir justicia por Marisa, quien tenía 30 años cuando el sujeto le arrebató la vida, en su casa.

Da pena y miedo

Un niño de solo 11 años llevó drogas a una escuela primaria y las autoridades avisaron tanto al Ministerio de Educación como a la Policía. Lo poco que se sabe es que ocurrió en la Escuela 52 de Villa Regina, y que fue una maestra la que advirtió que uno de sus alumnos de sexto grado tenía en su poder un trozo pequeño de bolsa de nylon con algo en su interior. Al acercarse y por la reacción del niño, entendió de que se trataba de algo prohibido, por lo que decidió pedirle lo que había alcanzado a esconder. A simple vista se dio cuenta que se trataba de un bagullo, como se conoce al pequeño envoltorio que se hace con un pedazo de bolsa. El fuerte olor característico evidenció que se trataba de marihuana. El episodio, por demás penoso, da miedo.

Weretilneck con Massa

Juntos Somos Río Negro concretó el respaldo formal a Massa. En una reunión partidaria, Weretilneck tomó su celular y realizó una video llamada con el candidato presidencial, quien sorprendió con un “yo quiero construir Juntos Somos Argentina desde el 10 de diciembre como presidente”. En un extenso documento, el partido provincial planteó una por una las coincidencias con las propuestas del candidato de Unión por la Patria. En el cierre, los dirigentes de Juntos se refirieron a Milei y su intento de derogar el Artículo 14 bis de la Constitución, en el que se proclaman los derechos de los trabajadores. “Les quiero agradecer enormemente la decisión de Juntos Somos Río Negro, de acompañarme y de apoyarme en esta candidatura”, les dijo Massa en la llamada.

Créditos para todos

Acompañado por la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, Massa anunció que desde el lunes el monto máximo para créditos otorgados a jubilados y pensionados pasará de 400.000 a 600.000 pesos y para trabajadores en relación de dependencia se extenderá hasta 1.000.000 de pesos. Es importante destacar que quienes ya hayan solicitado el préstamo, con el mismo número de trámite podrán pedir la ampliación de manera virtual, y quienes lo realicen por primera vez “van a tener que ir a la oficina de ANSES con turno previo”, precisó la titular del organismo. “Aspiramos, además, a que esta medida sirva, en muchos casos, para resolver temas de endeudamiento, de tarjeta de crédito, de mutuales, que sabemos que a veces complican la vida del trabajador”, señaló Massa, quien hizo varios anuncios y otorgó distintos beneficios, desde que es candidato a presidente.

Venta de órganos

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino, se refirió nuevamente a la venta de órganos, propuesta que tantos dolores de cabeza le generó a Milei. En una entrevista con Luis Novaresio emitida por La Nación+ el martes, Mondino defendió la existencia de un “mercado de órganos” , pero aclaró que el sistema es “radicalmente” distinto a la “venta”. El miércoles volvió a referirse al tema en una entrevista en Radio La Red y sostuvo que el “mercado de órganos es fantástico” y aclaró: “Todo el mundo cree que te van a sacar en la calle, te van a cortar en pedacitos y te van a sacar un riñón. ¡No señor!”.

Ídolo absoluto

El capitán de la Selección Argentina campeona del mundo, Lionel Messi, ganó el lunes su octavo Balón de Oro, se lo dedicó a Diego Maradona (también a todo el país) e hizo que se multiplicaran las emociones. La ceremonia se realizó en Francia. “Quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es su cumpleaños y no hay mejor lugar para recordarlo que acá con todos estos futbolistas, como le gustaba a él. Donde quiera que estés: feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos”, dijo Messi en su recuerdo al Diez eterno. Tan brillante es su carrera que fue el mejor futbolista del mundo a lo largo de tres décadas. Ganó el balón de oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y, ahora, en 2023. Humilde, como siempre, Messi quien hace años ya es un señor, expresó: “Una vez más, este premio viene de la mano de lo conseguido con la Selección Argentina. Esto es un regalo para todo el grupo, el cuerpo técnico y toda la gente de Argentina”.