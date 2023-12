Jornadas intensas rumbo a la Navidad

A nivel nacional, se destaca el anuncio del DNU por parte del gobierno de Javier Milei, y el protocolo anti piquete de Bullrich y la tragedia de Bahía Blanca. A nivel provincial, se destacan las medidas de Rolando Figueroa con respecto a las jubilaciones de privilegio y el plan de becas, la planta política de Weretilneck no cobrará aguinaldo, el récord en la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta, la imputación a Juan de Dios Lucchelli y el operativo fiestas en Río Negro. Además, se confirmó el primer caso de encefalitis equina.

El DNU de Milei

El día miércoles, el presidente Javier Milei brindó una conferencia de prensa junto a su equipo de Gabinete donde anunciaron el DNU, para desregular la economía. El mandatario afirmó que estas desregulaciones son una predolarización. Además mencionó que se vienen más medidas, y que hay 380 mil regulaciones que dificultan el funcionamiento de una sociedad libre. Entre los 366 artículos del documento de 83 páginas, se destacan una serie de modificaciones con respecto al ámbito laboral, salud privada, educación, la ley de alquileres, la privatización de empresas públicas, la ley de fuego, el seguro automotor y la VTV, y las reformas en comunicación. En esta sintonía, el Frente Gremial de Neuquén realizó movilizaciones en rechazo al DNU y sus medidas económicas.

El protocolo anti piquete de Bullrich

La ministra de seguridad presentó su protocolo para el mantenimiento del orden publico ante el corte de vías de circulación. Dicha medida incluirá multas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos. Además, las fuerzas policiales intervendrán de manera inmediata, hasta dejar liberado el espacio de circulación. También hizo mención del puente Cipolletti-Neuquén, caracterizado por sus cortes habituales. El día miércoles 20 de diciembre se realizó una manifestación del Frente Darío Santillán, en inmediaciones del puente carretero. Debido a esto, se apostó el personal de Gendarmería Nacional, impidiendo que las organizaciones sociales avancen hacia el puente. De esta forma Bullrich se adjudicó la liberación del puente carretero.

Figueroa contra los privilegios

El gobernador presentó su primer proyecto de ley. Expresó que la sociedad ha sido testigo de privilegios que exponen una realidad injusta. De esta forma busca derogar las jubilaciones de privilegio y pensiones, para personas que ejercieron cargos efectivos. Además, indicó ¡que, en el caso de la provincia, tales beneficios son afrontados por el Instituto de Seguridad Social (ISSN), la caja provisional pública. Indicó que en el presupuesto 2024, el déficit es de 74 mil millones de pesos. Asimismo, declaró que es prioridad recuperar el vinculo de confianza entre la sociedad y sus representantes, en sintonía con las demandas de la sociedad. Con respecto al plan de becas, la vicegobernadora Gloria Ruiz afirmó que varios integrantes de un núcleo familiar pueden ser beneficiarios de las mismas. Tras las firmas protocolares, la funcionaria comentó que esto era una deuda que había en materia educativa, y que es una forma de hacer un Neuquén más justo con la redistribución de oportunidades.

Récord histórico en Vaca Muerta

La producción hidrocarburífera sigue batiendo récords en la provincia de Neuquén. El ministerio de Energía y Recursos Naturales de la Provincia informó que en noviembre pasado se alcanzaron los 368.616 barriles de petróleo por día, mientras que la producción de gas natural alcanzó los 82,22 millones de metros cúbicos por día. implicando así un crecimiento interanual del 21,55% y el 5,35%, respectivamente. En cuanto a la producción acumulada de petróleo entre enero y noviembre de 2023 la variación positiva interanual fue del 21,1 %, mientras que en el caso del gas llegó al 3,07%. En cuanto al gas, el incremento respecto a octubre se debe, mayoritariamente, al aumento en la producción de las áreas Rincón del Mangrullo), El Mangrullo, Aguada Pichana Este y Fortín de Piedra.

Los políticos se quedan sin aguinaldo

El gobernador Alberto Wereltineck definió que la totalidad de su plantilla política no percibirá la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. En esta sintonía, el comunicado emitido señala que el Ministerio de Hacienda esta llevando un esfuerzo significativo para cumplir con las obligaciones financiera, y poder saldar la deuda millonaria que tenía provincia. El objetivo es normalizar el funcionamiento de las distintas áreas del Estado. La prioridad del gobierno recae en los sectores de Salud y Seguridad. Asimismo, el gobierno provincial está cancelando deudas con empresas constructoras para que se reactive las obras paralizadas, garantizando puestos de trabajo.

Tragedia en Bahía Blanca

Un temporal inusual que azotó la ciudad dejó como resultado 13 víctimas y 14 personas heridas. El viento alcanzó ráfagas de hasta 152 kilómetros por hora. En medio de la tormenta, hubo destrozos en el Club Comercial de White afectando canchas, quinchos y la cocina. Además, un paredón fue derivado y hubo daños en las redes que rodean las canchas. En este sentido Quienes perdieron la vida son: Juliana Barquero, Rubén Baldi (menor de edad), Benicio Baldi, Adriana María Contento, Norma Gladis Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Duo, Diego Carrasco, Luis Pérez, Juana Danszyt, Rosa Figueroa y Bryan Ortega. Un fuerte abrazo a la familia de las víctimas.

Las clases comienzan el 8 de marzo

El ciclo lectivo 2024 fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de hoy del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación. Se reunió el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE), donde fueron presentadas las nuevas autoridades. Glenda Judith Temi estará a cargo de la Presidencia del CPE. La vida de la presidenta del CPE está marcada por la docencia. Fue profesora de nivel inicial, especialista en dicho nivel y en educación maternal. Además, fue integrante de diferentes equipos provinciales de desarrollo profesional, donde desempeño tareas en la Dirección de Nivel Inicial y en la Coordinación de Niveles y Modalidades en CPE entre 2016 y 2017.

Operativo fiestas en Río Negro

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro ha anunciado un plan operacional especial llamado "Operativo Fiestas" para garantizar la seguridad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Se llevará a cabo un despliegue preventivo en varias ciudades, con un enfoque particular en Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma. La policía rionegrina trabajará en colaboración con comerciantes y supermercados, y se llevarán a cabo reuniones para coordinar esfuerzos. El plan incluye una mayor presencia policial en áreas de alta concentración de personas, la identificación de grupos sospechosos y un enfoque disuasivo y preventivo. Se movilizarán diferentes unidades especializadas, como el grupo COER, la Brigada Motorizada de Apoyo, la Brigada Rural y el personal de Seguridad Vial. La medida busca garantizar un entorno seguro durante las festividades, y se destaca la importancia de la colaboración con la comunidad para mejorar la seguridad.

Imputan a ex funcionario provincial

Maximiliano Breide Obeid, titular de la unidad fiscal de Delitos Ambientales, ha formulado cargos contra el ex subsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli. Lucchelli es acusado de no supervisar adecuadamente la descontaminación y disposición final de transformadores con PCB durante su gestión, que estaban en posesión de la cooperativa eléctrica de Plottier. El fiscal le imputa el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Este caso es parte de una investigación sobre la gestión de transformadores con refrigerantes no permitidos por la legislación. Además de Lucchelli, otro acusado perteneciente al consejo de administración de la cooperativa enfrenta cargos, mientras que se pospone la formulación de cargos para otros dos acusados. La identidad de estos últimos se mantiene confidencial hasta que se determine su posible responsabilidad penal.

Primer caso de encefalitis equina

El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado el primer caso de Encefalitis Equina del Oeste (EEO) en humanos en el país después de 27 años. El paciente afectado reside en el departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe. La enfermedad, transmitida por la picadura de mosquitos infectados y común en áreas rurales, había sido detectada previamente en caballos en la misma región. El paciente está siendo atendido en el Hospital Público Olga Stucky de Rizzi, en Reconquista. La última vez que se registró un caso de EEO en humanos fue en 1996. El Ministerio de Salud ha activado la Alerta Epidemiológica en todo el país y recomienda medidas de saneamiento ambiental para prevenir la proliferación de mosquitos y proteger a las personas que viven o trabajan en áreas propicias para el desarrollo de mosquitos y donde se alojan caballos. Hasta la fecha, el Senasa ha identificado más de 920 brotes de EEO en caballos en 15 provincias de Argentina.