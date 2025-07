Se filtró un escalofriante dato sobre lo que ocurrió con Mila Yankelevich: “Se presentó una ley por…”

El dolor por la muerte de Mila Yankelevich impactó a toda su familia, pero también generó una profunda tristeza en el mundo del espectáculo. Es que la pequeña de 7 años falleció luego de que el velero en el que se encontraba impactara de lleno contra una barcaza, lo que provocó su muerte y la de otra niña argentina. Ante esto, se conoció un detalle escalofriante sobre lo que pasó.

Se debe a que una periodista de Miami rompió el silencio y contó que hechos como este no son la primera vez que ocurren. En diálogo con Sálvese quién Pueda, aclaró que lo ocurrido con Mila Yankelevich se podría haber evitado, ya que son muchos los accidentes de este tipo que se ven en este sector de la ciudad.

“Constantemente hay accidentes acá, pero no con barcazas involucradas. Es decir, todos los fines de semana vemos accidentes con lanchas, barcos o veleros y, lamentablemente, siempre son los jóvenes o los menores los que terminan falleciendo en estos incidentes”, marcó sobre cómo los más pequeños se suelen llevar la peor parte.

Ahora, más allá del dolor que provocó la muerte de Mila Yankelevich, se buscará que este caso sirva para que no haya nuevas tragedias. “Por eso la gente de esta ciudad está harta de que sea todos los fines de semana lo mismo, y están pidiendo, por favor, que cambie la reglamentación y que haya más control”, indicó la periodista Victoria Claria.

Ante esto, comentó que se buscó implementar una ley que proteja a los pequeños para que no sigan pasando estas tragedias: “No se comprende por qué no lo hacen. Hace poco se presentó una ley Lucy, llamada así por una joven que murió en un accidente de este tipo, pero no hay respuestas”.

“Incluso ahora, mientras cubría esta noticia, hablé con una vecina y me dijo que no había visto lo que pasó pero que el año pasado a unos amigos se les había muerto una hija de la misma manera. Pero lo peor es que no confían en la investigación que se lleva a cabo, por eso piden que lo hagan de manera adecuada”, expuso sobre la cantidad de antecedentes que denotan que esto que esto se podría haber evitado.