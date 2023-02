Maldita Policía: La Rionegrina está fuera de control

Mientras Río Negro transita un escenario preelectoral raro, con un candidato oficialista que aparece en contadas situaciones para no mostrarse con la gobernadora y una oposición disgregada que se muestra sin demasiadas ideas de convencimiento, el gobierno provincial sigue dando muestras de la falta de poder. En la última semana las noticias que involucraron a policías volvieron a dejar en evidencia la falta de autoridad en la fuerza, de la que Arabela Carreras debería tener absoluto control porque tanto a la ministra Betiana Minor, como la cúpula fue nombrada por ella.

La debacle de la gestión Minor en Seguridad comenzó en abril de 2021, sólo cinco meses después de asumir como Jefe, Osvaldo Tellería tuvo comunicarle a Antonio Mandagaray (entonces Jefe de la Regional 1°) que su hijo Gabriel había muerto ahogado en Bahía Creek durante una capacitación del grupo de elite COER.

Pero poco después comenzó a quedar en claro que no todo era lo que parecía, que no se trataba de un accidente sino de una serie de falencias, abusos y torturas. Es por eso que desde el primer momento, cuando intentaban reanimar a los otros dos policías que sobrevivieron, desde la fuerza se trató de establecer un código de silencio, que por la repercusión mediática no se pudo implementar.

Tellería evitó hacerse responsable de la firma que permitió que el curso se realice en Bahía Creek, sin medidas de seguridad de ningún tipo. Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura entregaron a dos altos Jefes, quienes dieron el visto bueno para esa capacitación, pero se cortó ahí la cadena de responsabilidades. Y meses después se conoció que la cúpula benefició administrativamente a esos desplazados.

La Policía es una institución sumamente verticalista, los jefes mandan y los subalternos cumplen. Y cuando la cabeza falla, los de abajo quedan sin referencias. Entonces, sin conducción, la fuerza pasa a ser tierra de nadie y los abusos empiezan a repetirse. Entonces que los responsables de la guardia de una comisaría maten a golpes a un hombre demorado por averiguación de antecedentes pasa a ser una consecuencia y poco sirve que después hagan discursos en los que la Policía se pone a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación.

Claro que para llegar a ese extremo pasaron cosas en el medio. La cúpula debió enfrentar el año pasado un auto acuartelamiento en demanda de mejoras salariales. Los uniformados manifestaban que todos los estatales habían recibido aumento, pero desde la Jefatura no se peleaba por los sueldos de ellos. Una muestra del olvido y la falta de representatividad.

La pérdida de poder de Minor y Tellería no fue de un día para el otro, sino que fue una sumatoria de hechos que tienen hoy a los policías sin ningún tipo de respaldo institucional. Y la permanencia de ellos al frente de un área tan sensible es responsabilidad absoluta de la gobernadora, quien se muestra obstinada en sostenerlos hasta el final de su mandato.

Entonces, que un policía uniformado se sume al cobarde y brutal ataque de un patovica a un grupo de jóvenes en la puerta de un boliche de Las Grutas no es casual. Forma parte de la falta de conducción que tiene la fuerza. Como tampoco que tres policías hayan protagonizado un escandalo durante el recital de La K'Onga en la Fiesta de la Piedra Laja en Los Menucos, sobre todo porque ya tenían antecedentes de conflictos.

Y tampoco que en pleno operativo para proteger las tierras del británico Joe Lewis ordenado por Carreras, uno de ellos haya aparecido con una gomera para poder atacar a los manifestantes, o la aparición sorpresiva de Tellería en el destacamento de Seguridad Vial de San Antonio donde encontró al personal durmiendo en el piso sobre cartones. Estas son sólo algunas de las situaciones en las que la falta de mando quedó en evidencia durante los últimos días.

La poca importancia que tienen los policías en el gobierno provincial también se manifiesta en el conflicto que mantienen los retirados por el cobro de la Zona Austral. Durante años manifestaron en las puertas de ANSES, se reunieron varias veces con Minor y le entregaron petitorios a Carreras, pero las soluciones no aparecieron. Caminaron desde el Alto Valle a Viedma y nada. Por lo que los cortes en la ruta 22 en Cervantes y el puente Basilio Villarino en Viedma, no fueron sorpresa.

Los retirados saben que Carreras ya no tiene poder y en caso de haber una solución tiene que ser gestionada por los senadores Alberto Weretilneck y el camporista Martín Doñate, quienes tienen línea directa con Nación. Con suma premura, el Juzgado Federal de Roca notificó a los retirados que mantenían los cortes y el viernes Gendarmería allanó la casa de uno de los rebeldes, que pese a no estar jubilado, instaba a la realización de medidas.

El ex sargento Rubén Ángel Muñoz tuvo más de una decena de sanciones disciplinarias por opiniones en contra del ex gobernador Alberto Weretilneck y de los jefes policiales. Desde hace años realiza denuncias permanentes vía redes sociales sobre la Policía y en épocas de campaña se posicionó en contra del partido de gobierno, resaltando la posición política de la familia Soria. Estuvo al frente de los reclamos salariales del año pasado y en uno de los puntos se pedía por su reincorporación.

La campaña electoral aún no comenzó de manera oficial, pero la batalla por llegar a la gobernación acapara la atención en todos los ámbitos del gobierno. Carreras y Weretilneck tienen que zanjar algunas diferencias y elaborar una estrategia en conjunto para garantizar la paz social, porque además del conflicto policial, deberán solucionar la situación con los estatales, ante el rechazó unánime de ATE, UPCN y los docentes de UnTER de la oferta salarial que consideraron insuficiente.