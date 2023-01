El ejercicio del poder en su último acto

No había Plan B. Si bien se dilató, la palabra empeñada allá por octubre del año pasado se hizo realidad. La gobernadora Arabela Carreras firmó el decreto y fijó la fecha para las elecciones a gobernador, vice y legisladores, será el 16 de abril como se había sugerido hace varios meses. Aunque dilató la firma, todos el oficialismo provincial sabían que era su último acto de poder y que la rebeldía se acabaría luego de una nueva conversación con el mandamás de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

Si bien la fecha fue la señalada por el cipoleño, que aspira a su tercer mandato como gobernador, el alineamiento de Carreras no fue fácil. De todas maneras, por el resultado, fue mucho más barato de lo que se podía especular desde afuera. Es que hace más de seis meses cuando la gobernadora se reunió con Luis Di Giacomo -enviado por Weretilneck- para sondear cuales eran sus expectativas para 2023, ella mostró sus intenciones de ir por el sillón del primer piso del Centro Cívico.

Las encuestas avalan el deseo de Carreras, pero Weretilneck tiene otros planes. Todo lo que quiere el actual senador dentro de JSRN se cumple. Viejo zorro de la política y las negociaciones, supo cortar el diálogo cuando la mandataria se obstinó en su postura y no gastó ni una sola palabra en tratar de modificar la ordenanza electoral que fija la fecha de elecciones en Bariloche para el mes de septiembre. En esa batalla, como en todo su gobierno, el senador la dejó sola.

Tanto en Bariloche como para Carreras, Weretilneck tiene otras cosas pensadas. En el distrito con el padrón más nutrido de la provincia, quiere a alguien de su riñón y aunque aún no hizo público si irá Agustín Domingo o Carlos Váleri, todo indica que será su ex ministro de Economía y actual diputado nacional quien vaya por la intendencia. Y para la mandataria, un lugar en el Congreso no sería mala idea, por un lado la sacaría del ámbito provincial donde mantiene la buena imagen y por el otro ese caudal de voto le serviría a JSRN para pelear alguna banca en las elecciones nacionales que serán muy duras para el partido provincial por la polarización y la tan mentada grieta.

Antes de la firma del decreto de convocatoria a elecciones, Carreras se reunió con Facundo López, presidente de la bancada de JSRN y alfil de Weretilneck. Ella volvió a sacar facturas viejas y pidió nuevamente por acuerdos fijados en Los Menucos allá por octubre. Incluso tuvo que intervenir el ex gobernador desde el teléfono del legislador, que ratificó esos acuerdos: "sigue todo como lo hablamos", le habría dicho.

Ahora, con fecha para los comicios, arranca otra batalla dentro del partido de gobierno, es que la idea de Weretilneck de sumar "adhesiones", como llama a las colectoras, le sacará votos a la lista de JSRN, entonces la pelea es por estar en los primeros lugares. Uno de los que busca su lugar es el actual vicegobernador, no muy adepto a jugar en el barro y su forma de juntar votos es bastante particular.

Weretilneck considera que Alejandro Palmieri es un buen cuadro, de hecho fue ministro de Economía en su primera gestión y luego fue presidente de bloque, pero no le perdona su negativa a ser candidato a intendente en Roca. Su peso e imagen podría darle alguna ilusión a JSRN para poder destronar a la familia Soria, que desde 2003 ocupa la intendencia. Patón -como se lo conoce en el ambiente del básquet- quiere volver a ser legislador, pero al parecer el primer lugar del circuito ya se lo prometieron a Fabián Zgaib, como premio por haber pasado la pandemia desde el ministerio de Salud.

También el reconocimiento a Zgaib es por bancar la interna dentro del ministerio que la propia gobernadora dejó en evidencia cuando impulsaba el ascenso político de Mercedes Iberó, la médica que informaba los datos del Covid que ganó una importante simpatía entre los rionegrinos.

El panorama indica que el camino está allanado para Weretilneck, sobre todo por la pobre imagen que tiene la oposición. Por el lado de Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello mantiene su perfil bajo sin involucrarse de lleno en la campaña que ya empezó, aunque el decreto de la gobernadora fija como fecha de inicio el 16 de marzo. Y ni hablar por el lado del peronismo, que sigue disgregado sin encontrar una figura fuerte que pelee por la gobernación.

Entre los acuerdos que hizo referencia Weretilneck en su breve charla con la gobernadora, está la paz social. El cipoleño se reunió con Rodolfo Aguiar hace una semana y sabe que los de pechera verde estarán controlados siempre y cuando les cumplan lo prometido. Pero otra pata es UnTER, los docentes anunciaron que no arrancarán las clases si no se cumple con el acuerdo paritario de octubre y se revisa el 10% que les habían prometido como retroactivo y que Carreras ordenó pagar a todos los estatales como adelanto.

Ante el rechazo de un amparo presentado en la Justicia, el sindicato docente ahora presentó en el Superior Tribunal de Justicia un recurso de apelación del fallo de la Cámara del Trabajo de Roca. Los jueces de primera instancia Juan Huenumilla, María del Carmen Vicente y Daniela Perramón argumentaron que existían otras vías para resolver el conflicto. Pero ante el incumplimiento del gobierno, ahora pretende que en plena feria el máximo órgano judicial provincial resuelva lo que en Economía y Trabajo no pudieron hacer ante la negativa de la mandataria.