La devaluada gobernadora frente a un nuevo conflicto salarial

La situación casi no tiene antecedentes. Porque a pesar de la alta imagen que le dan las mediciones, Arabela Carreras no tuvo chances de ir por una reelección. Y pese a esos buenos números, aún tampoco pudo resolver qué pasará con su futuro político tras dejar el sillón de Laprida y Belgrano que muy pocas veces utilizó en cuatro años. Y en medio de esta indefinición que contradice sus intenciones con las de Juntos Somos Río Negro, desde el lunes deberá tener un nueva batalla con los estatales, quienes anunciaron un acampe y los docentes el no inicio de las clases.

Los gremios estatales volverán a sentarse en la Mesa de la Función Pública, en frente estarán como siempre los enviados de Carreras, el ministro de Economía Luis Vaisberg y el de Gobierno y candidato a intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, ninguno de los dos responde políticamente a la gobernadora, pero ella aún es quien fija las políticas salariales.

El último antecedente dejó mucha bronca. Es que una clausula del 10% de aumento para equiparar la inflación del segundo trimestre de 2022 generó un gran desencuentro que hasta hoy no tiene solución. El gobierno cumplió con el pago, pero lo tomó como un adelanto y los estatales, docentes y policías cobraron sumas cercanas a los 10 mil pesos, aunque luego se los descontaron al mes siguiente. Esto aún no se resolvió y es la razón por la que UnTER mantiene vigente la medida de fuerza votada en diciembre del no inicio del ciclo lectivo.

ATE con sus métodos habituales, además de este 10% reclama aumentos superiores a la inflación, con un mecanismo de actualización que permita firmar un acuerdo anual. "Después de las elecciones no los encuentra nadie a estos", confió un alto referente de pechera verde. También reclamará por el pase a planta permanente de 3.000 estatales. La paritaria se realizará con un acampe en Viedma y caos en los puentes que unen Cipolletti con Neuquén.

La paz social es una condición necesaria para cualquier oficialismo que pretenda mantener el gobierno. Pero en este caso lo único que comparte la gobernadora con el candidato y ex gobernador Alberto Weretilneck, es el sello del partido. Entonces, muchos desconfían que ella pueda utilizar la negociación con los gremios como moneda de cambio para poder definir su futuro político.

Después de una pelea a gritos de hace unos 10 días por esa indefinición, Weretilneck declaró que apoyará la decisión que tome la actual gobernadora y sus tiempos para esa definición. El cipoleño no quiere su candidatura a intendente en Bariloche y para ese cargo apoya al actual diputado y ex ministro de Economía Agustín Domingo. A Carreras la quiere en la lista a nivel nacional como diputada, con los riesgos que representa que se polarice entre los partidos importantes y ella reciba un sacudón en las PASO como lo sufrió Fabián Gatti hace seis años.

En la discusión, la mandataria reclamó la falta de apoyo para ir en búsqueda del despacho en el Centro Cívico y Weretilneck le recordó que no fue capaz de construir su propio apoyo entre los concejales propios y los bloques unipersonales para reformar la carta orgánica para cambiar la fecha de elecciones y no quedar entre las PASO y las Generales de octubre.

En las protestas también aparecen los policías jubilados, quienes además de contra la gobernadora, apuntan también contra Weretilneck y su aliado camporista Martín Doñate, quienes no pudieron lograr que sus buenos vínculos en el gobierno de Alberto Fernández resuelvan el pago de Zona Austral que reclaman desde hace mucho tiempo y que los tiene movilizados. Anunciaron que bloquearán el puente Viedma-Patagones en la previa de la carrera de Turismo Carretera que se disputará el próximo fin de semana en la capital provincial.

Carreras está devaluada y sola. El candidato no se muestra, ni con ella ni en las fiestas populares, respeta la indicación de sus analistas que le marcaron que la campaña deberá ser muy corta porque la gente no quiere ver políticos. En el medio, la gobernadora mostró que los tiempos políticos no alterarán su forma de pensar, por eso mando una ejercito de policías provinciales a custodiar la tranquera de Joe Lewis y no permitir que una marcha llegue a Lago Escondido por el camino de Tacuifí que ordenó la Justicia y que su gobierno apeló nuevamente.

Con todo esto, la ola de calor anunciada para esta semana también marcará un calentamiento dentro del gobierno provincial.