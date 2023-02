Si festejás el sufrimiento de Thomsen, entonces no entendiste nada

Parece ser que la violencia, en este país, no tiene límites. Incluso, a veces se esconde tras el concepto de justicia. Hoy, es un día en el que sucedió algo que esperábamos. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, recibieron una condena a 15 años de prisión.

Hoy, es un día en el cual la Justicia accionó como siempre debería haberlo hecho. Hoy, es un día en el que se dejó asentado que, matar, tiene consecuencias en este país. Y nosotros que, unidos, pedimos justicia durante todo este tiempo, entendemos que fuimos escuchados. Pero, no hay motivos para festejar. Solo hay motivos para lamentar nuestra realidad… Esa que está tan en evidencia y, también, naturalizada. Mientras tanto, me pregunto si las condenas que recibieron los rugbiers es todo lo que necesitábamos para que el asesinato de Fernando Báez Sosa no haya sido en vano.

No podemos modificar el pasado y no podemos evitar la tragedia de indescriptible magnitud que ocurrió en Villa Gesell. Lo único que podemos hacer es accionar en base a ella y, me pregunto, qué haremos como sociedad de ahora en adelante. Lamentablemente, hoy también es un día en el que siento decepción y me aterra que un porcentaje no haya entendido nada. Porque, reitero: ¿lo único que necesitábamos era saber que los rugbiers quedarán tras las rejas?

Miro las redes sociales, después de la condena que recibieron los jóvenes que mataron a Fernando, y me encuentro con memes en relación a los asesinos. Son mayoría las imágenes que festejan cómo los rugbiers “van a pudrirse en la cárcel” y son minoría las publicaciones que se refieren a este terrible hecho como “un antes y un después” para nuestro país. Veo festejos porque, durante la sentencia, Máximo Thomsen se desmayó y tuvo que ser asistido por personal médico. Incluso, varios memes, aseguran que “no le creo nada”.

Ustedes, entonces, no entendieron nada. Ustedes siguen, después de todo esto, naturalizando la violencia. Ustedes, escucharon la condena y ahora vuelven a ser los mismos. Reírse de uno de los asesinos, es no tomar con seriedad lo que ha sucedido. Festejar el desmayo y llanto de Thomsen, quien mató a un inocente con tanta frialdad; en vez de reflexionar sobre cómo es posible que haya hecho algo así, también es replicar la violencia.

El asesinato de Fernando Báez Sosa, no merece que todo quede en manos de la Justicia. Merece que, de una vez por todas, el discurso que muchos tienen también coincida con los actos. No merece que, ahora, des vuelta la página. No merece que te rías de las lágrimas de otros y pienses que con su sufrimiento, entonces, todo quedó resuelto. No merece que insultes a los padres de los rugbiers. La muerte de Fernando merece tu respeto, merece que no naturalices ningún tipo de violencia, que no mires a otro lado cuando hay una situación en la que podés ayudar a alguien.

Las condenas a los rugbiers, no sirvieron de nada si vos no vas a cambiar.