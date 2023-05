Sabotajes y arrestos policiales en la semana corta

La semana fue corta en lo laboral, pero intensa en lo que tiene que ver con la política. No sólo por el acto que Cristina Fernández de Kirchner encabezó en Plaza de Mayo o por las disputas entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, sino también por el nuevo mapa que comienza a mostrar el MPN. Prueba irrefutable de ello, el acompañamiento del sector Azul y Blanco Petrolero (de Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci) al candidato del gobernador electo, Rolando Figueroa, para la Intendencia de Cutral Co. Tal es la fuerza del líder de Comunidad que el candidato del MPN se bajó para acompañar a quien ha postulado “Rolo”. Fue, sin dudas, un salto muy contundente en el acomodamiento de piezas, al que asiste el partido provincial tras la derrota que padeció el 16 de abril y que fue la primera (a nivel provincial) en más de 60 años de historia. La realidad política de Neuquén avanza en su proceso de cambio. No obstante, ese no fue el único tema, sino que hubo más: como las agresiones a profesionales del Hospital Castro Rendón, el proyecto para que se eliminen los arrestos de policías indisciplinados y la confirmación de la candidatura de Arabela Carreras (gobernadora de Río Negro) a la Intendencia de Bariloche. Veamos.

Ataque de furia hospitalaria

Entre 20 y 30 activistas de ATE, encabezados -dicen- por delegados de la junta interna de ese sindicato, irrumpieron en el laboratorio del Hospital Castro Rendón (el más importante de la provincia de Neuquén) para insultar y agraviar a los profesionales que se encontraban en el lugar, la mayoría mujeres. Se dice que el arrebato de violencia organizada tuvo su excusa en los supuestos maltratos a una bioquímica . El conductor de la asociación que nuclea a los profesionales (Siprosapune), Juan Ferrari, contó en AM550 que de forma violenta bloquearon los accesos, patearon puertas, amenazaron e insultaron a los trabajadores . Eso hizo que no pudieran realizar los análisis que los pacientes esperaban con urgencia. Tras reclamarles seguridad al ministerio y a las autoridades del centro asistencial, Ferrari concluyó que “nada justifica las acciones violentas”, porque “un caso eventual de maltrato no se soluciona con más violencia”.

Policías a la sombra

En abril, Mejor Informado publicó el caso de un oficial de la Policía neuquina que fue despedido tras haber sido sancionado con 70 días de arresto policial por indisciplinas. Su caso no fue el único y eso llevó a una integrante de esa fuerza a presentar un proyecto para que la Legislatura neuquina erradique el arresto policial como medida interna disciplinaria y se lo sustituya por puntos desfavorables en la calificación anual. La autora del proyecto, Mónica Vanuffelen, consideró al arresto policial una práctica que data de la dictadura militar y que “limita la libertad de andar de los individuos, a los que obliga a permanecer en sus lugares de trabajo cuando les corresponde descanso laboral”. Dijo que es una medida dañosa y abusiva. Su presentación generó un debate (no exento de polémicas) en las redes.

Otro sabotaje en escuelas

El 5 mayo, la Escuela N 354 sufrió un sabotaje. Alguien introdujo un trozo de madera en la caldera, esta ardió, generó humo y el establecimiento fue evacuado . El sindicato ATEN hizo su lectura, lo interpretó como una deficiencia edilicia y realizó un paro. Lamentablemente, esta semana hubo otro boicot. Fue en la Escuela N 115, otra primaria de la ciudad de Neuquén. Lo que ocurrió fue que alguien cerró de manera intencional una llave de paso de agua e hizo que la bomba quedara funcionando en seco, lo que produjo un sobrecalentamiento y el consecuente corto circuito. Docentes y estudiantes se retiraron del establecimiento de forma preventiva. El director del área de Mantenimiento Escolar, Luciano Saborido, confirmó que alguien perpetró el daño de manera intencional.

De patitas en la calle

El gobierno de la provincia de Neuquén despidió a un agente al que acusó de haber perpetrado “la presunta manipulación malintencionada de las compuertas” del arroyo Durán. Eso generó desbordes e inundaciones en tres barrios de la ciudad de capital, con los consecuentes perjuicios para los vecinos. El boicot por el que esta semana pusieron de patitas en la calle a F.E.C (iniciales del sumariado) ocurrió el 27 de agosto de 2021 cuando además del desborde del curso de agua en cuestión, se produjo la rotura del talud en la laguna denominada 127 Hectáreas. El ahora cesanteado era planta permanente de la dirección general de Riego de la subsecretaría de Recursos Hídricos del ministerio de Energía y Recursos Naturales. Su inconducta fue acreditada por quienes realizaron el sumario, como así también “la manipulación indebida de las compuertas”.

No sólo vienen de compras

Las postales de la Argentina “barata” para los extranjeros y cara para los residentes son en verdad dolorosas para quienes no llegan a fin de mes. Desde hace ya algunas semanas, los medios muestran cómo habitantes de países limítrofes cruzan las fronteras para realizar tours de comprar y regresar con el baúl literalmente lleno. En medio de esas instantáneas, se vio otra que es habitual desde hace décadas, pero que no son tan difundidas: la de los extranjeros que vienen en busca de la atención gratuita en el sistema de salud de la Argentina. Un chileno de 74 años no dudó un segundo cuando no recibió atención en su país y vino a la Argentina, para ser precisos, a la provincia de Río Negro . Se asegura que lo trasladaron 20 kilómetros a caballo, luego en un cuatriciclo y que después cruzó un río para recibir asistencia médica.

Carreras no se rinde

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, confirmó que será candidata a intendenta de Bariloche: Es muy bueno que muchos queramos comprometernos en la desafiante tarea de ser intendente de una ciudad. Vamos a seguir dialogando en el espacio de Juntos Somos Río Negro en la búsqueda de acuerdos. Se está dialogando mucho y muy bien. El resultado dependerá de todos . Y concluyó en abierto desafío al presidente de JSRN y gobernador electo, Alberto Weretilneck, quien convocó a internas: “No voy a competir en las internas, se está avanzando en el armado de listas. Veremos qué pasa, pero a mi casa no me voy, salvo que me ganen. Voy a ser candidata”.

Nacieron devaluados

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en circulación el billete de 2.000 pesos que se convirtió en el de mayor denominación de la moneda Argentina. No obstante, desde su anuncio hasta la entrada en vigencia, transcurrieron meses en los que el proceso inflacionario no ofreció tregua y eso hizo que el billete naciera devaluado. En fin, la nueva denominación de la moneda se distingue por su diseño único, con tonos de gris oscuro y rosado como colores predominantes. En el anverso, se destacan los retratos de Grierson y Carrillo, mientras que en el reverso se representa el edificio del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán. Tiene estrictas medidas de seguridad para diferenciarlo de los truchos.

Cristina se acordó de Macri

“Este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Macri”, consideró la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante el acto en conmemoración por los 20 años del inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Frente a una multitud que se convocó en Plaza de Mayo, defendió (a su modo) al gobierno de Alberto Fernández. “Con errores volvimos a crecer”, dijo y destacó que “el problema es la distribución del ingreso”.