Los sabotajes a la Educación y el festival de licencias

Por primera vez en muchos años, la provincia de Neuquén había logrado destacarse en el eternamente conflictivo contexto nacional. Las autoridades educativas habían reconocido falencias. Y habían consensuado soluciones que encontraron sentido en un acuerdo salarial que puso al bolsillo de los docentes a salvo de la inflación, que castiga sin piedad al común de la población.

Se concretaron diversas obras, tanto nuevas como de remodelación. Y se mostró predisposición oficial a solucionar problemas que venían de arrastre. Así se llegó a este 2023 en el que el ciclo lectivo arrancó como corresponde. Pero luego el panorama comenzó a complicarse y tanto los niños de la primaria como los adolescentes de la secundaria volvieron a quedar rehenes de los paros sin sentido y otras metodologías de protesta.

Hoy se asiste al recrudecimiento de cuestiones que parecían en vías de resolución y que no hacen más que estirar la brecha entre los establecimientos públicos y los privados, con las consecuentes desigualdades del presente y la pérdida de oportunidades de cara al futuro. Quienes contribuyen a la profundización de esas desigualdades son sectores sindicales radicalizados que no hacen más que agravar la destrucción del sistema público de educacion que dicen defender en sus discursos. Sectores que saben muy bien cómo generar o capitalizar conflictos porque, simplemente, se nutren y viven de ellos.

El año comenzó a complicarse cuando, en marzo, la seccional capitalina del gremio docente ATEN desplegó su campaña política en una jornada institucional que se realizaba en el Consejo Provincial de Educación (CPE), en Neuquén Capital. El objetivo de las autoridades era trazar estrategias pedagógicas, y el objetivo de la militancia sindical era repartir folletos de los dirigentes que eran candidatos a distintos cargos en las elecciones del 16 de abril. El segundo objetivo fue el que se cumplió. Hubo padres que se enojaron, como también se enojaron cuando docentes y sindicalistas de ATEN capital llevaron alumnos de la EPET 7 a una protesta en el CPE, según expresaron.

Mientras tanto, la brecha entre la dirigencia de ATEN capital (de izquierda) y la conducción del gremio docente a nivel provincial (de orientación mas kirchnerista) se fue profundizando y así se llegó hasta mayo cuando un sabotaje (confirmado con evaluaciones y pericias) dejó sin calefacción a la primaria 354 que debió ser evacuada. Alguien arrojó un pedazo de madera de 60 centímetros en el interior de la caldera.

La primera reacción de ATEN capital fue convocar a un paro y movilización, que argumentó en supuestas malas condiciones edilicias. A la jornada siguiente, la dirigencia provincial, presionada, convocó al mismo paro y a una idéntica movilización. ATEN capital lo festejó en las redes. Les torció el brazo a sus adversarios provinciales, “les ganamos” decían. Pero los que en realidad perdieron fueron los alumnos y sus familias. La profundización de la grieta quedó expuesta. Sus consecuencias, también.

ATEN provincia enumeró los establecimientos a los que señala con deficiencias edilicias en distintas regiones de la provincia. Y desde el gobierno que aseguró que el 98 por ciento de los establecimientos está en condiciones de brindar clases presenciales, pero hay sectores que no quieren que haya clases.

En fin, hace años que aquellos que pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas lo hacen con el argumento de que las clases están garantizadas. En el sector público deberían estarlo también, pero todo intento por garantizar ese derecho -básico y elemental- ha sido correspondido con amenazas de protestas, medidas de fuerza y más paros.

El abuso de las licencias constituye un claro ejemplo de ello. No sólo deja a los niños sin docentes, sino que además genera gastos que podían invertirse, acaso, en un fortalecimiento de las partidas para el mantenimiento de las escuelas. Se habla claro, de licencias injustificables.



Licencias por miles

Tal era el nivel de abuso que, en agosto de 2022, el gobierno provincial contrató servicios de auditoría externa y puso el ojo tanto sobre los certificados médicos como sobre las licencias. Aquel mes hubo 11.928 certificados médicos de hasta cinco días que no generan suplencias y 4.437 de seis días en adelante que generan suplencias (lo que hizo un total de 16.365 licencias). Hubo, además, 156 altas de salud mental, 218 altas clínicas y 63 certificados injustificados.

Mientras que en abril de 2023 hubo 11.178 certificados médicos de hasta cinco días que no generan suplencias y 3.582 de seis días en adelante que generan suplencias, el total trepó a 14.760. Al tiempo que las altas de salud mental fueron 191, las de clínicas fueron 245 y se detectaron 297 certificados injustificados.

Consultadas al respecto, autoridades del área educativa explicaron que, al momento de la implementación de estas auditorías, existían alrededor de 15.000 certificados sin auditar. Pudo saberse, además, que en septiembre de 2022 la provincia abonaba 5.500 millones de pesos en sueldos de docentes, de los cuales 1.500 millones correspondían a suplencias. Esto implicaba un impacto en la masa salarial del 27%, cuando en otros sectores de la economía el impacto de las licencia sobre el pago de la masa salarial es de entre el 6 y 7%.

El abril de este año, se abonaron 9.965 millones de pesos en sueldos de docentes, de los cuales 2.520 millones correspondieron a suplencias, lo que generó un impacto del 25%. Esto hace ver que las auditorías a las que se opusieron los sectores gremiales, dieron resultado aunque el porcentaje sigue siendo alto.

Pudo saberse, además, que el servicio incluye la auditoría de 1.200 certificados médicos diarios y que hubo jornadas en las que se presentaron cerca de 1.400 certificados, principalmente en días previos o posteriores al fin de semana o un feriado. Los que perdieron y pierden con estas practicas claramente deshonestas son principalmente los alumnos y en general, todos los Neuquinos.



Otra especulación

Además de los certificados para fabricarse fines de semana largos, hay cuestiones que deberían resolverse en nombre de la razón y de la igualdad de derechos entre los estudiantes. Por ejemplo, las movilizaciones en solidaridad con los conflictos que afrontan docentes en otras latitudes del país, podrían realizarse fuera del horario escolar para no afectar el dictado de clases. Pero en Neuquén, generalmente se convocan para la mañana y terminan pasado el mediodía, con lo cual afectan a los dos turnos.

Hay mucho por mejorar para hacer que las inversiones no se agoten en lo material. Pero para eso será necesario que los mayores busquen otros ámbitos dónde dirimir sus cuestiones de política gremial, en lugar de seguir haciéndolo en las escuelas, con la consecuente ampliación de la brecha entre las instituciones públicas y las privadas ¿Hay escuelas con problemas? Claro que sí, y a nadie escapa que es obligación del Estado solucionarlos ¿Es ese el único problema? Claro que no, y ya se sabe quiénes tienen la obligación moral de solucionarlos.

Estas cuestionen tienen sus consecuencias en los resultados. Tal es así que un informe que el Centro de Estudios de la Educación Argentina -de la Universidad Belgrano- que se dio a conocer en 2022, ubicó a Neuquén entre las provincias con mayor deserción escolar en el nivel medio. Se aseguró que sólo el 37,2% de los estudiantes que ingresan al secundario obtienen su título en tiempo y forma, y se dijo lo obvio; es decir que la posibilidad de terminar los estudios es muy diferente entre quienes cursan en una institución pública o una privada. Las escuelas públicas también se ven afectadas por las medidas que suelen realizar los auxiliares de servicios, es decir, los porteros que hace ya algunas décadas lograban, en las escuelas, un nivel de higiene que lamentablemente ya no tienen. El portero era un actor fundamental. Pero eso también se perdió.

Corregir todos estos problemas estructurales es uno de los desafíos del gobernador electo, Rolando Figueroa, donde una madera de 60 centímetros es capaz de paralizar el sistema público de salud, pero el gasto injustificado de millones de pesos en licencias poco transparentes o burdamente injustificadas no mueve un pelo a los que dicen defender el sistema publico de educación.