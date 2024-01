El relevamiento de planes sociales fue lo más relevante en la región

El controversial discurso del presidente Javier Milei en Davos tomó relevancia en la semana, y también lo hicieron el ministro Caputo y el jefe de Gabinete Posse buscaron atraer inversores para Argentina. Con respecto a la Ley Ómnibus, el Gobierno nacional anunció 100 modificaciones para tratar de asegurar su aprobación. En este sentido, un amplio sector de la sociedad, representado por más de 1500 personalidades, se opone activamente al DNU y la Ley Ómnibus, generando un debate y descontento a nivel nacional.

A nivel provincial, Rolando Figueroa junto a gobernadores petroleros, lograron imponer cambios claves en la Ley Ómnibus en relación a la defensa de los recursos de las provincias. Además, finalizó el relevamiento de planes sociales en la capital neuquina. Además, el nuevo ofrecimiento con respecto a las paritarias en Río Negro fue rechazado, y se suspendió la Fiesta Nacional de la Manzana. Veamos.

Caputo y Posse en búsqueda de inversores

En una reunión con empresarios en el Foro Económico Mundial de Davos, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse y el Ministro de Economía Luis Caputo destacaron las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Participaron en el Foro de Líderes de Economía moderado por la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, donde se discutieron las reformas y su impacto en la simplificación y promoción de inversiones locales. Durante el día, se llevaron a cabo reuniones con directivos de Nestlé y Cargill, expresando la voluntad de ampliar inversiones y exportaciones.

100 modificaciones para la Ley Ómnibus

El ministro del Interior Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem realizaron más de 100 modificaciones en la Ley Ómnibus. Buscan acelerar su tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso, manteniendo reuniones con jefes de bloques aliados. Se excluye el diálogo con el kirchnerismo, y las modificaciones se planean para el regreso del presidente Javier Milei. Los cambios abordarán retenciones a economías regionales, actualización de jubilaciones, delegación de facultades y reforma electoral. Ante la queja de la oposición sobre el régimen jubilatorio, se propondrá la suspensión de la fórmula actual, incorporando exigencias de aliados.

1500 personalidades se oponen al DNU y Ley Ómnibus

Políticos, artistas y científicos, entre ellos figuras destacadas como gobernadores, sindicalistas, y hasta el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, han firmado un documento público oponiéndose al DNU y la Ley Ómnibus impulsados por el gobierno de Javier Milei. Califican las iniciativas como un "plan destructivo" que amenaza el Estado de derecho. El documento demanda la derogación del DNU, el rechazo total de la ley, y la anulación de medidas que atenten contra derechos democráticos, así como la compensación de la pérdida del poder adquisitivo. Además, cuestionan la mega devaluación y convocan a participar en el paro nacional convocado por la CGT el 24 de enero en defensa de una Argentina justa y democrática. Entre los firmantes se encuentran dirigentes kirchneristas, sindicalistas, artistas y personalidades de renombre.

Los cambios en la Ley Ómnibus que logró Figueroa

El Gobierno nacional incorporó modificaciones propuestas por gobernadores patagónicos en la Ley Ómnibus. Los cambios se centran en preservar derechos provinciales en concesiones hidrocarburíferas, con ajustes en más de 30 artículos relacionados con hidrocarburos. Entre las reformas, se destaca la administración provincial de yacimientos y ajustes en cánones y derechos de exportación. Además, se incluyen ajustes en turismo regional, pesca para asegurar soberanía en el Mar Argentino, defensa del Consejo Federal Pesquero, Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y vencimiento de concesiones de represas hidroeléctricas. La implementación requiere la redacción del texto final, la aprobación de Milei y el tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso.

Terminó el relevamiento de planes sociales en la capital neuquina

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral llevó a cabo un megaoperativo en el estadio Ruca Che en Neuquén Capital, donde se presentaron más de siete mil beneficiarios de subsidios sociales transitorios o por desocupación. A lo largo de cinco días, un total de 7366 personas participaron en el relevamiento, con un cronograma basado en la terminación del DNI. El ministro Lucas Castelli destacó la importancia de identificar a quienes reciben transferencias del Estado y afirmó que aquellos que no se presentaron no recibirán el subsidio en enero. Se esperaba la presencia de 12,669 personas pero se presentó el 58%, atribuyendo la diferencia a aquellos que no cumplían con los requisitos y no se presentaron. Castelli también mencionó casos de personas con domicilio en otras provincias, extranjeros con residencia provisoria y empleados públicos que cobraban su sueldo y un programa social, que están siendo investigados por la justicia.







No hay acuerdo por las paritarias en Río Negro

Las negociaciones salariales entre el gobierno de Río Negro y los gremios ATE, Unter y UPCN continúan, con un ofrecimiento de aumentar el bono de 30 mil pesos a 45 mil, que fue rechazado por los gremios. A pesar de los esfuerzos por profundizar el diálogo y buscar consenso, la tensión persiste en las negociaciones. La ministra de Educación, Patricia Campos encabezó la reunión con el gremio docente y destacó que el ofrecimiento fue un 50% más alto que en la paritaria anterior, aunque no fue aceptado. La provincia, enfrentando una crisis económica sin precedentes, alega una situación financiera crítica y la imposibilidad de realizar aumentos salariales.

Se suspendió la Fiesta Nacional de la Manzana

La municipalidad de General Roca anunció la suspensión de la tradicional Fiesta Nacional de la Manzana en 2024, debido a la difícil situación económica del país. Tanto el municipio como las empresas colaboradoras enfrentan impactos de la inflación y aumentos de tarifas recientes. La decisión busca resguardar la inversión millonaria requerida para el evento en el actual contexto. En su lugar, se llevará a cabo "Verano Cultural 2024", un espacio de encuentro con actividades musicales locales, que se desarrollará desde el 20 de enero hasta el 25 de febrero en diferentes lugares al aire libre. Las actividades serán gratuitas y dirigidas a diversos públicos.