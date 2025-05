Contraste de modelos, la pelea o la gambeta que empieza en Neuquén

Rolando Figueroa inauguró el viernes el nuevo edificio de una escuela, la 149, en Huaraco. Es un paraje cercano a Andacollo, en el "Alto Neuquén", o norte neuquino. Allí habló de la importancia del Estado. Como en otras ocasiones, como seguramente insistirá en futuras acciones y sus correspondientes discursos. Es que por aquí pasa una fuerte diferencia que al gobernador neuquino le interesa enfatizar, con la que presenta, ejecuta y dice el presidente del país, Javier Milei. Uno habla de un Estado fuerte, presente e importante, y da sus razones. El otro, busca minimizar la presencia estatal, acotarla, reducirla. El punto de colisión entre ambos modelos es inevitablemente electoral. Figueroa dice que la escuela de Huaraco no sería posible en la perspectiva política de Milei. A ningún privado le interesa una escuela en Huaraco.

Milei, o mejor dicho, quienes finalmente lo representen en la futura lista de La Libertad Avanza en Neuquén, posiblemente no recoja el guante del ejemplo de Huaraco, sino que vaya por otros rumbos. Por ejemplo, la continuidad de un modelo estatal fuerte, y, asimismo, generoso en sus gastos (o inversiones), puede ser visto también como una crítica. Algo de eso se está esbozando ya, buscando identificar a la actual gestión de gobierno en la provincia como "es lo mismo que el MPN", y aplicar así las etiquetas negras de los defectos. La derecha nacional encontrará en esa posición aliados un tanto insólitos. La izquierda, por ejemplo, con otro discurso que sin embargo buscará, como una flecha, el mismo blanco. Dentro de la izquierda puede quedar el peronismo arisco a la integración a esa "Neuquinidad" que plantea Figueroa.

Sin embargo, también puede suceder que nadie recoja el guante que ahora se está arrojando, y que no se busque la confrontación entre modelos, sino, en todo momento, "nacionalizar" la elección. Es decir, neutralizar la carga de identidad neuquina que el gobierno muestra como sello propio. Esto está dentro de las posibilidades, siempre y cuando haya ejemplos positivos que mostrar desde lo macro: inflación baja, estándares de libertad económica propicios. Es lo que pasó en las elecciones porteñas: mientras algunos interpretaron que la línea pasaba por abordar el tema de la ciudad, otros "la vieron" distinto, y no tocaron ese tema. Ganó esta posición, que es la exaltación de lo nacional por sobre la singularidad local.

Así, muy bien podría suceder, en octubre, que haya un desmesurado afán por neuquinizar de un lado, y una ejemplar gambeta hacia ese "pressing" asfixiante, del otro. Lo que podría describirse, siempre en la especulación acerca del futuro, como una doble elección en un mismo distrito, o, al menos, la elección de dos cosas diferentes, que (engañosamente o no) se presenten como independientes entre sí.

Como sea, hoy, a fines de mayo, parece que el oficialismo de la neuquinidad ya barruntó que el adversario puede hacer esta jugada, sea esto posible o no. Por eso se ha elegido la técnica de la pregunta insidiosa. Preguntar, por ejemplo, quién haría las rutas en Neuquén, si no las hace el Estado provincial. O las escuelas, O quién llevaría el gas donde no está, o el agua, o la electricidad. Todo esto es difícil de responder, o bien, demasiado fácil pero alimentando la bolsa del adversario a quien se pretende vencer. Porque, y esto habrá que considerarlo en los análisis, al gobierno de Figueroa no le molesta, en absoluto, que lo comparen con "lo bueno" del viejo modelo; sino que, en todo caso, pretende diferenciarse de "lo malo" de esa misma larga continuidad de más de 60 años.

Así, para La Libertad Avanza será difícil la gambeta o la omisión, cuando ya se le está anticipando que la presión sobre sus fundamentos ideológicos será fuerte, pero no solo retórica, sino con ejemplos concretos de gestión presente. En concreto, le será difícil discutir la Escuela 149 de Huaraco. Y también, desconocerla por completo.

Es lo que se avizora por ahora, aunque, la política, es sabia o muy hábil en encontrar motivaciones. Habrá que esperar para ver mejor, y más cerca de la fecha, cuál será la motivación de los Milei (Karina y Javier) en Neuquén. Si ganar una elección por el solo hecho de pintar de violeta todo lo más posible del mapa, o si buscar la conveniencia, simplemente, para sus próximos dos años de gobierno.