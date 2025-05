Qué dijo la prensa internacional tras el triunfo de La Libertad Avanza en CABA

Tras el contundente resultado de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un territorio que tuvo dominio macrista por casi dos décadas, generó mucha repercusión en la prensa internacional.

Los medios de todo el mundo analizaron el impacto del resultado, el crecimiento de La Libertad Avanza y las consecuencias para la oposición tradicional.

Bajo una mirada conjunta, la prensa extranjera señaló que el resultado de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, no sólo que representa una victoria electoral sino también implica un reordenamiento del tablero político argentino, con un Milei fortalecido ante un macrismo en retroceso.

Washington Post (EEUU)

El artículo del diario estadounidense destaca que el triunfo de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires marca una victoria significativa para el presidente Javier Milei, consolidando su influencia política en un distrito históricamente dominado por el macrismo.

La nota, titulada “In win for far-right President, Argentines deal a blow to centrists in local elections”, remarca que el oficialismo libertario logró imponerse con amplitud en la elección legislativa, lo que representa un respaldo a las políticas de ajuste impulsadas por Milei, a pesar del descontento social por la inflación y la recesión.

Además, el texto subraya que esta victoria fortalece al presidente de cara a futuras negociaciones legislativas y revela una reconfiguración del mapa político argentino. El artículo también enfatiza la fragmentación de la oposición tradicional y el avance de un discurso antisistema que sigue ganando adeptos, especialmente en sectores jóvenes y urbanos, a pesar de los costos sociales del programa económico en curso

El País (Uruguay)

Con el título “El partido de Milei se impuso en las elecciones legislativas de Buenos Aires, tradicional bastión de Macri”, el medio uruguayo subrayó la magnitud del cambio político al remarcar que la victoria libertaria ocurrió en “uno de los enclaves históricos del macrismo”.

El artículo destaca que Manuel Adorni, vocero presidencial y primer candidato por CABA, logró un “triunfo resonante”, lo cual refuerza la autoridad de Milei en medio de su plan de reformas.

También remarca la fragmentación de Juntos por el Cambio, señalando que Leandro Santoro (Unión por la Patria) quedó relegado al tercer lugar.

El Observador (Uruguay)

La nota subraya que el oficialismo ganó “con claridad” y que esta elección representa una consolidación del liderazgo presidencial.

Bajo el título de “Manuel Adorni y La Libertad Avanza vencieron a Leandro Santoro y al PRO”, el medio uruguayo también pone el foco en la figura de Adorni, quien encabezó la lista y “capitalizó el respaldo directo del presidente”.

Según el análisis, el triunfo implica una reconfiguración del mapa electoral en la capital.

Folha de São Paulo (Brasil)

El influyente medio brasileño destacó que el triunfo en Buenos Aires refuerza el poder de Milei de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El artículo, que lleva como título "Milei logra el primer puesto en Buenos Aires y toma impulso para octubre“, describe la campaña como centrada en la “defensa del ajuste fiscal y la dolarización” y señala que la victoria envía una señal clara de respaldo al plan económico del presidente.

Reuters (Reino Unido/EE.UU.)

La agencia internacional pone el foco en el respaldo popular que aún conserva el presidente Javier Milei pese a la dureza del ajuste, al titular: “El argentino Milei obtiene una muestra de apoyo en las elecciones de Buenos Aires“.

El artículo remarca que Buenos Aires fue “el terreno de prueba” y que el triunfo implica un “voto de confianza” para el rumbo de gobierno. También cita analistas que señalan que este resultado fortalece la posición de Milei en el Congreso.

El Confidencial (España)

“El partido de Milei gana las elecciones en Buenos Aires doblando a la lista de Macri”, fue el título elegido por el medio español, que describe el resultado como una “derrota sin atenuantes para el macrismo” y subraya que el oficialismo duplicó el caudal de votos del PRO.

El artículo señala que el triunfo puede interpretarse como una “legitimación plebiscitaria” de las políticas de Milei, y destaca que el electorado porteño priorizó la “coherencia ideológica” por sobre la moderación.

ElDiario.es (España)

Este diario español enmarca la elección como un “punto de inflexión” para el PRO y recuerda que el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri gobernó la ciudad desde 2007. También destaca que este resultado reafirma el poder de Milei dentro de su propio espacio.

Sostiene que la caída de su hegemonía representa un “desplazamiento del eje político hacia la derecha dura” y el título elegido fue “Milei vence en Buenos Aires y arrebata la ciudad a la formación del expresidente Mauricio“.

HuffPost (España)

“El efecto Milei cede: logra un triunfo contundente en Buenos Aires y desplaza al macrismo”, dice la publicación española en su portada.

Sostiene que el resultado “marca el fin de una era” en la política porteña y define a la victoria de La Libertad Avanza como “contundente”, aunque aclara que se da en un contexto de fuerte polarización.

Además, destaca la campaña agresiva del oficialismo, con fuerte presencia en redes sociales y respaldo directo del presidente Javier Milei.

ANSA (Italia)

La agencia de noticias italiana analizó que el resultado en la capital argentina “proyecta la figura de Milei como un actor clave en América Latina”.

“Gana el partido de Milei en elección legislativa”, tituló este medio extranjero al remarcar el impacto regional de la elección.

La Nación (Paraguay)

El diario paraguayo subrayó la importancia simbólica de arrebatar CABA al PRO y calificó el resultado como una “demostración de fuerza” de Milei.

También mencionó el rol de Adorni como portavoz y figura visible del oficialismo, y su capacidad para traducir la imagen presidencial en votos concretos.

El análisis lo hizo bajo este título: “Partido de Milei se impone en elecciones legislativas de Buenos Aires”.

ABC Color (Paraguay)

“El partido de Milei se impone en comicios legislativos en Buenos Aires con el 90% computado”, fue el título que utilizó el medio uruguayo para referirse a las elecciones legislativas en CABA.

Este medio destacó el avance electoral de LLA como “una señal clara de respaldo popular a las medidas económicas adoptadas por el gobierno”.

Además, enfatizó que el PRO y Unión por la Patria quedaron relegados en la competencia y que la elección mostró una fuerte polarización entre el oficialismo y la oposición tradicional.