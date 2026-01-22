Añelo finalizó una nueva obra histórica para la ciudad. Se trata del asfaltado de la calle 01, una intervención clave que refuerza el plan integral de obras tanto de embellecimiento como de conectividad urbana.

Desde el municipio, detallaron que la obra comprende más de 1400 metros lineales de pavimento sobre la colectora que acompañan a la vera de la Ruta Provincial 7. Con esta obra se consolida un corredor renovado y estratégico para la circulación diaria de los conductores.

Los trabajos incluyeron una primera etapa que fue de ejecución de cordones cuneta y posteriormente siguió la pavimentación para mayor durabilidad y mejor transitabilidad.

Las tareas se desarrollaron en el tramo que se extiende desde la intersección con Calle 15 hasta Calle 24, respetando el ancho establecido por el Código Urbano de Añelo, lo que permite fortalecer la estructura vial en uno de los puntos más importantes de circulación de la ciudad.

Destacan que esta nueva obra tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, mejorando la seguridad vial, reduciendo tiempos de traslado y optimizando el acceso a distintos sectores de la localidad.

Al mismo tiempo, se vuelve fundamental para el desplazamiento de vehículos de empresas, acompañando la dinámica productiva y el crecimiento sostenido que caracteriza a Añelo por la actividad hidrocarburífera.

Desde la Municipalidad continuarán avanzando con obras de infraestructura que responden a las necesidades actuales y futuras de la comunidad, promoviendo una movilidad más segura, eficiente y ordenada.