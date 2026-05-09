Argentina atraviesa un momento de consolidación energética “sin precedentes” y dejó atrás su histórica dependencia de las importaciones estacionales, según el último informe elaborado por el ex secretario de Energía Daniel Montamat sobre el Índice Monitor de Disparidad de Precios de la Energía (IMPED).

El reporte sostiene que el país “se posiciona hoy como un proveedor estable y confiable” en un escenario internacional marcado por tensiones bélicas y fuertes distorsiones en el mercado petrolero global. En ese contexto, el superávit energético argentino superó los 2.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, impulsado por el crecimiento de Vaca Muerta y una producción nacional que alcanzó los 890.000 barriles diarios.

Montamat señaló además que Argentina, junto con Brasil y Guyana, es identificada por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) como uno de los principales motores del crecimiento de la oferta mundial fuera de la OPEP.

En paralelo, el informe advirtió que el conflicto en Medio Oriente provocó un nuevo salto en los precios internacionales del crudo. El barril Brent volvió a ubicarse en torno a los 110 dólares debido al agravamiento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo.

Según el reporte, el tráfico de petroleros en la zona cayó 70% y más de 150 barcos permanecen detenidos por problemas de seguridad y cobertura de seguros. Esta situación generó una fuerte brecha entre el valor del petróleo físico y el de los contratos futuros, con cargamentos que en algunos mercados asiáticos llegaron a negociarse cerca de los 150 dólares por barril.

El informe también remarcó que el mercado internacional incorporó una “prima geopolítica” de entre 15 y 25 dólares por barril, por lo que el consenso de analistas ya no prevé un regreso del Brent a los 60 dólares en el corto plazo.

En el plano local, Montamat destacó que el crudo Medanito comenzó a negociarse con premio sobre el Brent, algo inédito para el mercado argentino. Durante abril, el diferencial positivo promedió 3,75 dólares por barril gracias a la calidad del petróleo y a la creciente demanda internacional de crudos livianos y estables.

Respecto de los combustibles, el estudio indicó que la nafta súper se encuentra alineada con la paridad de importación, mientras que el gasoil permanece un 8% por debajo de los valores internacionales debido al fuerte aumento global del diésel y a la escasez de inventarios.

En materia tarifaria, el Gobierno mantuvo el esquema de actualización gradual para electricidad y gas bajo la Revisión Quinquenal de Tarifas 2025-2030. Durante abril se aplicaron incrementos promedio de 2% en distribución eléctrica y ajustes leves en gas natural.

Sin embargo, el informe subrayó que abril mostró una novedad respecto de meses anteriores: algunos usuarios residenciales con subsidios energéticos focalizados registrarán reducciones en sus facturas debido al aumento de las bonificaciones, que pasaron del 20,45% al 50%, más beneficios extraordinarios adicionales.