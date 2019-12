Pampita a los gritos con su empleada

Tras el escándalo de Pampita con Viviana Benítez, la exniñera que acusa a la modelo de haberla hecho sufrir "maltrato psicológico, hostigamiento y presión", en las últimas horas se filtro un video de la modelo en el que aparece envuelta en otro conflicto con otra empleada de nombre Gladys.

La situación ocurrió el 14 de septiembre de 2017 cuando la jurado del Bailando estaba en pareja con el extenista Pico Mónaco. Todo ocurre en la casa de la modelo y las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad. "¡Que aparezcan las pulseras carajo! ¡Que aparezcan ya! No me hagas calentar carajo", se escucha decir al ex de Pampita enfurecido con la mujer que le habría robado un collar y unas valiosas pulseras.