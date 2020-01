Billie Eilish hizo historia en los premios Grammy

Los premios Grammy de 2020 coronaron a la pareja artística formada por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell como los artistas con mayor impacto en la industria musical del 2019.

Billie Eilish se llevó el premio al mejor artista nuevo de la industria de la música en Estados Unidos. Bad Guy es la canción del año y la grabación del año. El disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es el mejor álbum de pop vocal contemporáneo, la categoría en la que decidió ponerlo la Academia. La clasificación da un poco igual: también ganó álbum del año en general. Finneas O’Connell triunfó por la producción del disco y se llevó el codiciado premio de productor del año.

Billie Eilish hizo historia este 2020 al ganar las cuatro categorías generales de los premios Grammy en un mismo año. Solo ha ocurrido dos veces en 62 ediciones de los Grammy. El anterior fue Christopher Cross en 1981. También, Adele ha ganado las cuatro categorías, pero en años distintos.

Los dos hermanos grabaron el disco literalmente en su casa, en el barrio de Highland Park, en Los Ángeles. Pertenecen a una generación que graba música en su casa, se la producen ellos mismos y la comparten directamente en las redes sociales mientras los sellos discográficos corren detrás. Eso, que ya era una realidad en el hip hop, se está trasladando a toda velocidad al pop.

“Hacemos música juntos en nuestro dormitorio”, dijo O’Connell en el escenario. “Y seguimos haciéndolo. Esto es para todos los chavales que hacen música en su dormitorio. Vais a ganar uno de estos”, dijo con el Grammy en la mano.

Fuente: El país