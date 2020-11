Cande Tinelli y Coti mostraron su amor en la calle

Sin lugar a dudas, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin es un romance inesperado, pero nación y es real en esta inesperada pandemia. Aunque ya había indicios de un acercamiento entre ellos, esta semana la influencer y el músico decidieron ponerle fin a las especulaciones y confirmar lo que muchos sospechaban.



En las últimas horas trascendió la primera foto de la incipiente pareja en plena noche porteña. Fue a través de la cuenta de Twitter de Ángel de Brito que compartió las imágenes donde se los ve de espaldas camino a un restó.

Primeras imágenes de @CotiOficial y @candetinelli paseando en la noche! pic.twitter.com/VZK154cyFg — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 19, 2020

Si bien la relación entre la hija del conductor y el músico rosarino es bastante reciente, las permanentes muestras de afecto dan cuenta de lo enganchados que están. Ese mismo día por la mañana, luego de que Coti compartiera una frase en un Instagram, “Lelé” le dedicaba un cariñoso comentario anticipándose a la posterior cita. “La felicidad es tener la memoria justa y el olvido exacto”, posteó el rosarino y la hija de Marcelo Tinelli le retrucaba: “La felicidad es que hoy te veo”.

Después de que los propios protagonistas oficializaran con una foto en Mendoza, el conductor de LAM leía un chat que tuvo con Candelaria donde se refirió por primera vez a su vínculo con el compositor. ”Le pregunté a Cande y obviamente me confirmó la relación. Me dijo que es muy reciente, que se conocieron en noviembre y le pregunté por qué se fueron a Mendoza”, reprodujo el periodista de espectáculos “Él tiene vinos allá y yo lo acompañé sabiendo las consecuencias”, dijo la influencer. De Brito también detalló que, según le contó “Lelé”, se conocieron en el after show del recital del autocine que dio el músico en San Isidro.