Benedetto citó a un líder nazi en vivo y desató la polémica

El periodista deportivo Marcelo Benedetto intentó dar una lección sobre las derrotas en el deporte, pero le salió mal. Durante un programa de ESPN en el que trabaja como panelista citó una frase del jerarca nazi y fundador de la Gestapo Hermann Göring, a quien presentó como un “escritor muy conocido”.

“Los vencedores siempre serán los jueces y los derrotados, los acusados”, fue la frase de uno de los integrantes del gabinete de Adolf Hitler que leyó el periodista en ESPN FC, el programa que conduce Alejandro Fantino. Benedetto discutía con el exjugador y campeón mundial Oscar Ruggeri porque, argumentaba, “no siempre los ganadores son los que tienen la razón”.

Al escuchar la cita de Göring Ruggeri reaccionó aunque no para señalarle que el "escritor muy conocido" era una de las principales figuras del régimen nazi. "Y qué mierda quiere decir eso que no entendí, me explicás".

Benedetto empezó a tratar de explicarle hasta que en medio del intercambio entre el exjugador y el panelista, Fantino interrumpió para informarles a sus compañeros que Göring fue “un líder del nazismo” y “un ser deleznable, nefasto y repudiable en todo su pensamiento”.

El video de Benedetto citando al jerarca nazi se viralizó rápidamente en las redes sociales. Ante repercusión, el periodista deportivo recurrió a Twitter para disculparse. "Pido disculpas por mi grosero y desagradable error en la cita de hoy. Fue sin intención de herir a nadie", explicó y añadió que "tamaño error me sirve para mejorarme como periodista, y fundamentalmente como persona".