El polémico audio en el que Diego se niega a ir a la boda de Dalma

A casi dos semanas de la muerte de Diego Maradona, la polémica entre sus hijas con Claudia Villafañe, Dalma y Gianina, y su exabogado y apoderado Matías Morla está más viva que nunca. En este caso, lo que "se filtró" fue tal vez uno de los momentos más dolorosos de la mayor de las hijas mujeres del Diez: cuando diego se negó a ir al casamiento de Dalma, en abril del 2018.

Meses antes de la boda, ella viajó a Dubai para arreglar las diferencias con su padre y confirmar su presencia en la celebración. En aquel momento, el conflicto pasaba por la presencia de Rocío Oliva, entonces pareja del Diez, que no había sido invitada a la ceremonia. Finalmente, y pese a que se lo esperó hasta último momento y se especulaba con un arribo sorpresa en helicóptero, Diego eligió no estar presente en el gran día de su hija.

Hoy, en plena disputa legal con Matias Morla, sindicado por muchos como el hombre que alejó a Diego de sus hijas, entre otras polémicas acusaciones, un audio "se filtró" confirmando el motivo por el cual el astro no quiso ir al casamiento:

"Confirmado, Mati no voy, ¿me entendés?. Porque estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que nunca les hicieron nada. Jamás. La Lili, la Kity y la Ana, le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis dos hijas cuando tenían hambre. Les hacían tortafritas a las 2 de la madrugada en verano. Confirmaselo. Y confirmaselo a mis hermanas que no voy" aseveró de manera rotunda Diego.

Cuando ya había pasado un año de su casamiento, Dalma reconoció su tristeza por la ausencia de su papá: “Faltó mi papá en la entrada y en la fiesta. Me dolió. Lo que tenga que hablar lo hablaré con él y sino ya esta, seguir en esa… Sobre la entrada al casamiento, no había pensado alternativa porque creía que él venía, no me lo prometió, no era necesario que prometiera porque él me había dicho que sí. Cuando me enteré que no venía, le dije a mi mamá y a mi hermana si entraban conmigo, me pareció lo más natural, una de cada brazo”.

En cuanto a la "liberación" de este mensaje a los medios, justo en este momento, la hija mayor del Diez arremetió en sus cuenta de Twitter:

Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asiq SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN!Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio! — Dalma Maradona (@dalmaradona) December 7, 2020

