"Codo a codo", la canción de Drexler en tiempo de pandemia

. Ya volveru00e1n los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo salu00fadalo con el alma. Sonru00ede, tu00edrale un beso, desde lejos su00e9 cercano, no se toca el corazu00f3n solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni seru00e1n el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuu00e9strale que te importa, mantu00e9n a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni seru00e1n el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Me despertu00e9 en San Josu00e9, Costa Rica, con la sensaciu00f3n evidente de que u00edbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta u00e9poca en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabru00f3n este no se salga con la suya... #SaludarCodoConCodo #jorgedrexler