La dramática canción de Residente que conmueve a millones

René o mejor conocido como Residente (ex Calle 13) lanzó un nuevo videoclip que conmocionó a gente de todo el planeta. En la canción, el cantante urbano describe la depresión que atraviesa y la necesidad constante de volver ser aquella persona del pasado cuando no era popular.



Con el nombre de "René", el artista presentó el nuevo hit que acumula más de 30 millones de reproducciones en Youtube y que es mencionado en distintas plataformas por los internautas. "El estrés me tiene enfermo / Hace diez años que no duermo / […] Estoy triste y me río / El concierto está lleno, pero yo estoy vacío", rapea en la canción, de más de 7 minutos.

“Me sentía muy mal... quería tirarme del balcón"; había confesado René sobre aquella noche en la que escribió la canción que "le salvó la vida".