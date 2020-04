Escándalo de la valija: ¿Tinelli se va del Trece?

Mientras continúa el debate sobre el "aerotaxi" que solicitó en plena pandemia, el conductor Marcelo Tinelli, para trasladar una valija que según sus declaraciones "contenía medicamentos", un nuevo frente de batalla se abrió en torno a las relaciones laborales del "cabezón" y el Grupo Clarín.

Cuando se conoció la noticia de la polémica valija, Marcelo acusó a la empresa de la cual forma parte gracias a su programa ShowMatch, de organizar una operación en su contra:

"Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", disparó. “No llego a entender el porqué de tanto hostigamiento. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez el título lo pongo yo”, afirmó en declaraciones radiales. “Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín, no termino el día", agregó, furioso.

Según se supo en las últimas horas Marcelo regresaría a la pantalla con un Bailando de formato reducido, con dos estudios y con un certamen adaptado a los tiempos del coronavirus. Bailarines sin contacto en los ensayos previos, sin público presente en las tribunas, y un jurado y un bar, lo suficientemente separados, como para cumplir con todas las normas de higiene y seguridad que la lucha contra el virus requiere. Quienes conocen al conductor, aseguran que habría muchas chances de que Tinelli no debute en la pantalla que comanda Adrián Suar, mudándose a otra emisora. El "cabezón" esperaba un llamado del "chuecho", que según dicen nunca llegó.

¿Pegará el portazo?