Peligra la carrera artística de la cantante Jimena Barón

“Tuve que enfrentar mi miedo de hacerme un estudio y confiar que tengo un quiste en una cuerda vocal” se lee en la publicación que hizo Jimena Barón en sus redes sociales.

Angustiada, la cantante reveló a sus casi seis millones de seguidores que tiene un problema de salud que pone en peligro su continuidad en la música. En el posteo expresó que dio su vida para cumplir el sueño de brillar como artista pero hay un obstáculo muy grande que la entristece: un quiste en una de sus cuerdas vocales.

“Tuve que entrenar fuerte para llegar con el aire y poder cantar en vivo, tuve que ensayar coreografías que me cuestan mucho, tuve que enfrentar mi miedo de hacerme un estudio y confiar que tengo un quiste en una cuerda vocal, que me deja sin voz todo el tiempo, tuve que quedarme sola en un hotel, muda, sin poder cenar o compartir el tiempo de gira con el equipo", dijo con angustia.

Sensible en sus redes, La Cobra remarcó que invirtió todos sus ahorros apostando a sus canciones, a pesar de haber recuperado parte de ese dinero con sus presentaciones, pero que su salud hoy le pasa factura después de cada show.

Sobre su profesión y la relación con sus seguidores, reflexionó: "Vi siempre errores, sólo veo errores y cosas que podría haber hecho mejor. Me odio, me sofoco a mí misma. Salimos de los shows sold out saludando a la gente amontonada del otro lado de las vallas, me gritan que me quieren, me agarran fuerte. ¿Me conocen? Ni yo me quiero así tanto".