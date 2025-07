Conocé a Óscar, el neuquino que hizo llorar a Ale Sergi en La Voz Argentina

Este lunes por la noche otro neuquino dijo presente en La Voz Argentina y conmovió a todos los jurados con su presentación, pero en especial a Ale Sergi, quien no dudó en compararlo con su padre. Se trata de Óscar Burgos, un hombre de 57 años, que vive -junto a toda su familia- en Junín de los Andes, pero es oriundo de Cutral Co.

Casi como intentando contar su historia de vida con una canción, Óscar eligió interpretar el tema "Sobreviviendo", un clásico de Víctor Heredia, y el cual mismo reveló que tiene un particular significado para él. Con una guitarra, y con el apoyo de su esposa, su hija y su nieto tras bambalinas, el neuquino hizo sonar los primeros acordes de la canción, para después erizar la piel de todos los presentes con el color de su voz.

Fue así que mientras su pequeño nieto lloraba junto a Nico Occhiato viendo a su abuelo cumplir su sueño, tanto los Miranda! como La Sole dieron vuelta sus sillas.

"Se lo merece porque sabe lo que hace y le teníamos toda la fe", atinó a decir su hija ya sabiendo que su padre estaba clasificado a la próxima ronda, a lo que su esposa agregó: "Él dejó de lado lo que le gustaba por su familia y esta es una forma de cumplir un poco sus sueños".

"Yo ya gané", confió Óscar una vez terminada su interpretación, y fue allí que Ale Sergi no pudo evitar emocionarse: "Nosotros somos los que ganamos que tuvimos la fortuna de escucharte. Nos encantó tu voz, y nos encanta la canción. A mí esta canción me gusta mucho lo que dice y vos lo transmitiste muy bien. Que lindo que toques la guitarra. Y después algo personal, que no tiene nada que ver y no es para ponerme sentimental, pero sabes una cosa Óscar, sos igual a mi papá. Y él se llama Óscar, así que papi, mirá", expresó el cantante, mientras miraba hacía arriba, dando a entender que su papá ya falleció.

Por su parte, La Sole agregó: "Yo creo que sos un ejemplo de mucha gente, que busca a pesar del paso de los años cumplir un sueño, y además, traer un tema que para mi es un emblema en nuestro repertorio nacional. Y creo que nos hiciste vivir un momento hermoso".

Finalmente, el neuquino se decidió por la folklorista, y una vez que el se retiró del escenario, Ale Sergio contó más detalles de su relación con su papá: "Cuando lo ví me bajo una emoción. Mi papá ya no vive, pero no se si les pasa a ustedes, pero me pasa de verlo en otras personas. Para mi todo esto fue una locura, porque mi papá me apoyó un montonazo en la música, y justo cuando empezamos con Miranda!, no llegó ni a verme en el Ateneo. Me fue a ver a 200 mil lugares, cuando tocábamos para 10 personas, pero cuando la pegamos ya no estaba, y yo sentí que fue como un canje del señor", cerró el artista, para luego ir a consolar a La Sole, quien no pudo evitar mostrar algunas lágrimas.