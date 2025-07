“Nos dejan sin obras y sin rutas”: qué pasa en Neuquén tras el cierre de Vialidad Nacional

El anuncio del cierre de Vialidad Nacional encendió todas las alarmas en Neuquén y la Patagonia. El organismo, que históricamente planificó y mantuvo rutas claves, dejará de existir como se lo conoce. En su lugar, parte de sus funciones pasarán a la Secretaría de Transporte, otra parte a una nueva agencia de control y otra a una unidad de mantenimiento.

"Cuando el Gobierno nacional habla de concesionar 9.000 kilómetros, deja unos 30.000 a su cargo. Pero hoy Vialidad tiene que mantener 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Sin un plan de contingencia real, esto es inviable para provincias como Neuquén que dependen de rutas nacionales para mover producción, familias y ambulancias", explicó el diputado Osvaldo Llancafilo en Radio Mitre Patagonia.

En la provincia, el impacto es directo: rutas como la 22, la 40, la 237 y la 151 son vitales para el petróleo, el gas, el turismo y la vida cotidiana. Sin Vialidad, quedarán bajo concesiones privadas o, directamente, sin mantenimiento.

Para Llancafilo, el cierre de Vialidad replica un problema que se arrastra hace años: obras eternas que nunca se terminan. "Miremos la Ruta 22 en Río Negro, más de 15 años de obras. O La Rinconada, con 17 años de construcción. Así no se puede", señaló.

El ejemplo de Chile siempre aparece como comparación: sus rutas están concesionadas, pero con controles serios y exigencias claras. En Argentina, la crítica es que se pretende privatizar sin un plan real para garantizar calidad ni controles eficientes.

"El problema no es privatizar o no: el problema es que lo hacen sin reglas claras y sin resguardar la conectividad de provincias como Neuquén. Si esto no se hace bien, nos dejan rutas rotas y pueblos aislados", resumió Llancafilo.