Benjamin Vicuña le respondió a la China Suárez tras leer el posteo que lo expone: “No lo puedo creer”

Si bien parecía que la China Suárez y Benjamín Vicuña tenían una buena relación para poder priorizar la crianza de sus hijos, en las últimas horas se destapó la verdad en manos de la protagonista. Es que Eugenia ventiló las peores actitudes del padre de sus hijos, quien no tardó en salir a opinar sobre esta polémica.

Con una publicación en su feed, la China Suárez ventiló lo peor que le hizo Benjamín Vicuña durante su matrimonio, por lo que comenzó ironizando y lanzando su verdad bajo el mote “el papá del año”, haciendo alusión al actor chileno: “Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fué a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”.

“El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”, lanzó la actriz ventilando lo que jamás contó.

Y siguió contando cómo la llevó a padecer problemas de salud mental: “Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separate, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’”.

Al ver que el comunicado era muy picante y exponía lo peor de su relación, Ángel de Brito se comunicó con Benjamín Vicuña para saber su reacción. Sin embargo, el actor se mostró sin deseo de alimentar la polémica: “No voy a contestar a tanto odio”.

Pese a esta postura inicial, terminó aclarando qué es lo que piensa y por qué no le dará entidad a su ex pareja: “La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.