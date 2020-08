Pampita se hará el hisopado por un caso en su programa

En las últimas horas del jueves, la alarma en el ciclo de Pampita, "Pampita Online" se activó por un caso positivo de coronavirus de una de sus panelistas. Se trata de la periodista Cora Debarbieri quien participa en el segmento de Net TV.

Frente al caso positivo y por protocolo tanto la modelo como el resto del equipo se someterán en estas horas a un hisopado, cuyo resultado estaría el lunes.

“Hace unas horas me confirmaron que di positivo de COVID. Estoy bien y casi sin síntomas. En la cuarentena, si bien trabajé bastante, me cuidé muchísimo. Lamentablemente, este virus es así. Lo único que les puedo decir es que se cuiden. Como me recomendó el médico, voy a hacer reposo y quedarme tranquila en casa” publicó en sus redes sociales Debarbieri.