Lady Gaga y Jennifer López, sus shows en la asunción de Biden

Lady Gaga fue la elegida para cantar el himno nacional de Estados Unidos en la toma de posesión de Joe Biden como 46º presidente del país americano. La reconocida cantante fue una de las artistas más activas durante la campaña presidencial del demócrata.

Poco después del mediodía, Lady Gaga se presentó en las escaleras del Capitolio donde se la veía muy movilizada. Con un imponente vestido con los colores de la bandera norteamericana, deslumbró con su versión de "The Star-Spangled Banner”.

Tras su presentación, Jennifer López realizó una performance dedicada a toda la comunidad latina y con un fuerte mensaje al presidente saliente, Donald Trump: “¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”.

Horas antes, Lady Gaga compartió una foto en su Instagram con un mensaje para su país desde el Capitolio: “Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas. Con cariño, desde el Capitolio”.