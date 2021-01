Repudiable: Montero hizo de los femicidios, entretenimiento

Una repudiable serie de preguntas despertó la indignación del público, que destacó que la violencia de género no puede ser entretenimiento. Leo Montero conduce “Mejor de Noche”, un segmento que contiene preguntas y respuestas; y en esta oportunidad se incluyeron como parte del concurso consultas con detalles sobre los femicidios de Lola Chomnalez y Ángeles Rawson.

La captura de la pantalla comenzó a circular por las redes sociales con mensajes de asombro, repudio e indignación

"Por un bonus de 20 mil pesos, tiene que ver con el informe de hoy, y la pregunta dice: '¿En qué playa de Uruguay apareció el cuerpo sin vida de Lola Chomnalez, asesinada en diciembre de 2014?'", para sorpresa de todo, preguntó Montero, al cumplirse recientemente 6 años del crimen de la adolescente argentina en una playa del Uruguay.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la violencia machista era tratada de un modo tan desacertado en ese programa. Los usuarios adjuntaron fotos de emisiones anteriores donde, por ejemplo, preguntaron “¿en qué calle del barrio de Palermo ocurrió el ataque a Ángeles Rawson el 10 de junio de 2013?”.

"Imaginate que es tu hija. Sos víctima colateral del femicidio, madre, amiga, hermana, prendes la tele, y la ves ahí, cosificada, otra vez. Formando parte del mundo del entretenimiento. Imaginate cómo esto te educa siendo mujer. El show must go on, de los femicidios, en la TV", escribió la autora feminista Florencia Freijo en una larga carta que publicó en Instagram.

Debido a la repercusión, negativa hacia el conductor, su producción y su programa, Montero, se pronunció al respecto: "Aclaración. PEDIMOS DISCULPAS. En nombre de @MDN_C9 @canal9oficial @Prensa_Kuarzo x haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben Uds c el respeto y altura q me manejo c estos temas. Gracias !!".

Hace solo dos días, el Observatorio Mumalá "Mujeres, Disidencias, Derechos" informó que hubo 320 muertes violentas de mujeres durante 2020 en el país, de las cuales 270 femicidios, 34 están en investigación y 25 se produjeron en el contexto de violencia urbana.