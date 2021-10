Karina filosa contra el Kun: “No cambia más”

Luego de diferentes publicaciones en redes, la cantante y el futbolista se enfrentaron en un inesperado mal entendido en redes.

El cruce fue tomado por todos los usuarios y seguidores de ambos como una "cargada" por parte de la artista hacia el deportista.

La relación entre La Princesita y Agüero no finalizó nada bien. Y, es que a pesar que ya pasaron años desde la ruptura, nunca se supieron los verdaderos motivos que provocaron la separación.

A todo esto, la cantante se limitó a hablar lo justo y necesario sobre su pasado noviazgo y prefirió no dar detalles.

El revuelo comenzó días atrás cuando el Kun decidió escribirle “bueee” en Instagram a Lali Esposito, mensaje que se entendió como un fuerte piropo hacia ella. Pero, lo peor de todo, fue que minutos después DECIDIÓ ELIMINARLO. Grave error virtual ya que todo queda registrado, principalmente si se trata de la cuenta de LALI ESPOSITO.

Fue Vicky Braier, conocida como Juariu, la que capturó el momento y se hizo eco de lo ocurrido:

Con este movimiento en redes, La Princesita no tuvo mejor idea que retwittear el mensaje de otra usuaria, y era un claro palazo dirigido a su ex, pero que también decidió borrarlo.

“’Bueeee’ es un volver a vivir. No cambia más, tan obvio y tan boludo”.

Y dijo de manera terminante:

Me separé hace ochenta mil años, ni tengo idea si tuvo un hijo. No me interesa tampoco. Tal vez, en aquel momento, cuando me separé, sí me fijaba. Hoy no. Estoy enamorada, estoy bien”

De todas maneras, dejó muy claro que todavía quedan muy malos recuerdos de aquellos tiempos:

¿Sabés las cosas que tengo guardadas, que si quería me sentaba en un programa y tenía un montón de prensa acá y en cualquier lado?”

“Pero no es mi estilo, no me interesa. Siempre fui muy reservada con ese tema y después de tantos años no me voy a meter en eso”, agregó visiblemente molesta.

Por otra parte, Karina volvió a explicar la situación de su mensaje y dejó en claro que no era dirigido para su ex: "No tenía nada que ver con él. Yo no entendí que el ‘bueee’ estaba registrado o algo que están usando, yo lo re digo, pero no lo sabía”.

“Fue sin querer y no tendría por qué arrepentirme. Creo que la gente tendría que relajarse un poco más. Estoy en otra, trabajando, ensayando, y la verdad es que no me interesa. No fue mi intención. Cuando estaba todo fresco no salí a hablar, no voy a salir ahora. Son cosas pasadas que no me generan interés",

De esta manera concluyó cansada de esta eterna discordia con su ex.