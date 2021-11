“Estuvimos juntos y él no pudo”, le dijo la China a Wanda

Ya lo habíamos anticipado, este culebrón tendrá más temporadas de lo esperado. Según informó Paula Varela en el programa Intrusos, se confirmó el encuentro presencial con demasiados detalles, entre la actriz y el deportista, que se hizo efectiva en París el fin de semana en el que Wanda viajó con Zaira a Italia.

Lo cierto es que, una vez que la empresaria se enteró de que la cita existió, llamó a la China Suárez para enfrentarla, después de tener una fuerte discusión con Mauro.

. "Wanda le dice 'ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí. ¿Se encontraron?'", contó Varela.

La China le contesta: "sí, la verdad que sí, es cierto, estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente'. Pero ella le confesó además otro gran detalle:

Quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró'. Estuvieron, intentaron, y no pudo.