¡Explosivo! Futbolistas de la selección con videos eróticos de la China

Estaba demasiado calmo y silencioso el llamado "Wandagate". Pero solo hizo falta que la panelista Yanina Latorre tenga un día de furia, abra su celular y explote todo otra vez. Y como si fuera poco, después de pelearse con la actriz por teléfono.

La panelista maneja información de primerísima mano y pudo filtrar información de lo que habría llegado a ojos y oídos de la rubia: según ella, "Wanda se enteró que cuatro famosísimos futbolistas, tres de ellos militan en Europa y todos juegan o jugaron en el seleccionado nacional, tienen en su poder videos de la China Suárez muy parecidos o idénticos al que habría encontrado en el celu de Icardi.

No voy a dar nombres, no me presionen porque no me los van a sacar, no lo voy a dar por nada del mundo", avisó Yanina ¡Porque lo que dijo fue.... fuego! Son 4 futbolistas, todos famosos y de selección, que tienen el video de la China Suárez dándose autosatisfacción. Los 4 están en problemas en sus relaciones, aseguró.