Wanda apareció en la televisión y habló de la China Suárez

Wanda, la reina de lo mediático a nivel internacional, (ya podemos darle ese honorable título, ¿Verdad?) dio su palabra en una entrevista con Susana Giménez, la China lo hizo con Fantino y la única que faltaba en este drama era Zaira, quien rompió el silencio en el programa de Flor peña, a quien está reemplazando hasta hoy viernes. Y como buena conductora invitada, la modelo consiguió que su hermana hable por primera vez en vivo y en directo.

Sin vueltas la modelo decidió hacer una videollamada, la cual atendió y enloqueció a todos en el piso. Los panelistas querían preguntar de todo a la misma vez, pero Zaira les pidió que fueran de a poco y primero comenzó a preguntarle cómo estuvo su día, que estaba haciendo y demás.

Pero la paz terminó inmediatamente cuando Tomás Dente tomó la palabra y decidió ir de frente preguntando por la China Suárez:

Wanda, sin que se le mueva un rulo, respondió:

"Me llegaron pedacitos muy esporádicos. Cada uno dice lo que quiere. Puede hablar lo que quiera".

Pero siendo ella la reina mediática del 2021, no iba a dejar que sus declaraciones fueran tan "livianas" por decirlo de alguna manera, y se encargó de dejar bien en claro que "Ella fue sincera" haciendo referencia a su charla con Susana Giménez.

"Fui muy sincera, demasiado, porque pude obviar muchas cosas y no lo hice. Tengo muy buena relación con Susana y le respondí con sinceridad todo. Me caracterizo por decir lo que pienso, y por eso puedo quedar bien o mal. Sé que la verdad puede lastimar a muchas personas, pero los demás no sé lo que hacen", lanzó la empresaria.