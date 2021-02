Le ofrecieron a Enrique Pinti vacunarse "por ser famoso"

Sin revelar de dónde le llegó el ofrecimiento, Enrique Pinti contó que le ofrecieron inmunizarse por ser famoso. Sin embargo, el actor de 81 años que padece de diabetes rechazó recibir la dosis ni bien le hicieron la pregunta.

En medio del escándalo por la "vacunación VIP" contra el coronavirus, Pinti reconoció: “Es algo que no se debe hacer. Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno, como cualquiera".

"A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer" explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

“Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador. La sociedad no ha evolucionado desde hace 70 años. Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio” agregó.