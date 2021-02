En su cumpleaños 94, Mirtha contó que mañana será vacunada

En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand contó que este miércoles será vacunada, luego de haber solicitado turno virtualmente. La diva de los almuerzos que pronto volverá a la televisión cumplió este martes 94 años y lo celebró en la casa de su hija Marcela Tinayre con familiares y amigos íntimos y bajo estrictos protocolos.

Esta mañana en diálogo con C5N la conductora se refirió a la vacunación VIP y aseguró que "fue una inmoralidad". En medio de la polémica que se conoció el fin de semana, Nacho Viale , nieto y productor de La Chiqui tuvo que aclarar mediante comunicado que a su abuela no le habían ofrecido vacunarse y que lo haría mediante turno "como cualquier ciudadano".

Respecto a esto, Mirtha confirmó que recibirá la vacuna, aún no si será o no la Sputnik V, contra el coronavirus este miércoles. Sin embargo, no dio precisiones sobre el lugar y el horario y reveló tener "un poco de miedo" aunque insistió en la seguridad de los fármacos: "ninguna vacuna te va a matar".

Luego de estar alejada de la televisión durante toda la cuarentena y con un único regreso en diciembre pasado, Legrand confirmó que volverá a la tele lo antes posible. "Ya voy a volver, marzo o primeros días de abril dos programas mensuales, no quiero trabajar tanto", señaló en diálogo con el programa "Fuerte Al medio", de Coco Silly.

El cumpleaños de la diva no será como antes ya que hace menos de un año, en mayo pasado, perdió a su hermana Silvia Legrand, más conocida como Goldi: "Este es el primer cumpleaños que no pasamos juntas desde el día en que nacimos. Es fuerte, pasé momentos de mucha angustia pero sé que ella me está mirando, siempre lo hacía".