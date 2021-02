Mirtha Legrand negó "privilegios" y se anotó para vacunarse

En medio de la polémica por la “vacunación VIP” Mirtha Legrand desmintió tener privilegios para recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus. Lo cierto es que en la mañana del viernes se había confirmado que la diva de los almuerzos sería vacunada en su casa de Avenida del Libertador, sin embargo, fue la conductora quien negó la información.

“Es falso Ángel (De Brito), estoy esperando para saber dónde debo vacunarme. Por supuesto que preferiría en mi casa, como debería ser a los mayores, pero si no es posible iré donde me indiquen. No quiero ningún privilegio, y tampoco me lo ofrecieron. No sé de dónde salió esa versión de que me vacunaron” explicó en diálogo con el periodista de Los Ángeles de la Mañana.

Asimismo, la diva, graciosa, confesó: “Igualmente la cola en la cancha de River no la haré, aunque si fuera en la de Racing lo pensaría”.

En tanto su nieto y productor del programa, Nacho Viale, se sumó a desmentir la versión que indicaba que su abuela se había dado la vacuna. En un comunicado aseguró que la conductora se anotará para recibir la vacuna “cuando sea posible”.

La diva vuelve a la televisión en abril. Los sábados en La Noche de Mirtha continuaría Juana Viale quien la reemplazó durante el 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Mientras que el domingo en los tradicionales almuerzos la conducción estaría a cargo de Mirtha.