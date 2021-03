Celina Rucci contó cómo atravesó la leucemia

A principios de marzo, Celina Rucci sorprendió a todos tras compartir, a través de su cuenta de Instagram, que el año pasado le diagnosticaron Leucemia Mieloide Aguda, enfermedad de la que aún recibe tratamiento.

“El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo a parte de lo grandioso y ángel que es”, escribió en aquella oportunidad.

Hoy, alejada de los medios y radicada en Nueva York, respondió preguntas a sus seguidores acerca de su enfermedad. “¿Estás 100% curada?”, fue una de las consultas, a lo que ella respondió: “Tengo controles todos los meses durante los próximos cinco años, pero yo me siento 100% sana”.

Celina también dio detalles acerca de cómo fueron apareciendo los síntomas que la alertaron para darse cuenta que estaba atravesando una enfermedad. “Cada caso es un mundo. Yo me sentía muy bien pero arrancaron los moretones, después sangrado de encías, período menstrual con hemorragia y por último, unos puntitos rojos en la piel. Mi último chequeo había sido en septiembre pero estaba todo bien. En mayo me diagnosticaron”.

Por último, un usuario le consultó qué había aprendido de la enfermedad, a lo que la modelo y actriz respondió: “A disfrutar de las personas a diario, nunca sabremos si hay un mañana. Los enfermos saben hacerlo, pero la gente sana pasa por la vida a puntillas. Hacer que cada día sea para mí un día más y no un día menos".