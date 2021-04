Premios Oscar: "Nomadland" fue la gran triunfadora de la noche

“Nomadland”, de la directora chino-estadounidense Chloé Zhao, resultó hoy ganadora de la categoría de Mejor Película en la 93ra. edición de los Premios Oscar que entregó la Academia de Cine de Hollywood en Los Ángeles.

Anthony Hopkins ganó el premio como Mejor Actor Protagonista por su rol en “El padre”, cinta en la que encarna a un anciano que lidia con la progresiva pérdida de la memoria producto de la demencia senil. Es el segundo premio Oscar para el galés, luego del galardón obtenido por su Hannibal Lecter de “El silencio de los inocentes” (1991), lo que lo convierte a sus 83 años en el hombre de mayor edad en obtener la estatuilla en la historia de esta categoría.

En tanto, Frances McDormand obtuvo su tercer premio Oscar a Mejor Actriz de su carrera, por su papel protagónico en "Nomadland", donde encarna a una mujer que, tras perder a su esposo y al pueblo en que vivía, se lanza a la ruta para vivir de manera nómade en busca de trabajos esporádicos que le permitan sobrevivir. La Academia de Hollywood privilegió en esta ocasión la interpretación natural y llana que la ya ganadora en esa categoría por las películas "Fargo" (1996, de los hermanos Coen) y "Tres anuncios por un crimen" (2017, de Martin McDonagh) brindó en esta cinta de la cineasta Chloé Zhao, la cual le valió el galardón de esa misma terna en la última edición de los premios Bafta.