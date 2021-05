Noelia Marzol compartió la primera foto de su bebé

Noelia Marzol se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja, el futbolista Ramiro Arias. La bailarina y protagonista de "Sex" dio a luz por parto natural en el Sanatorio Otamendi a las 5 de la madrugada de este domingo, luego de romper bolsa a las 21 en su casa.

“Nació Doni. Anoche 21 horas romí bolsa. Vinimos al sanatorio Otamendi y a las 0.48 nació por parto natural el amor de nuestras vidas. Rami ayudó al doctor Javier Singla a sacarlo mientras Claudia Lozano me enseñaba y contenía. Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron de este momento único”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, Noelia contó quea, dado que el bebé es prematuro, se quedará en observación unos días más. "Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación!", aclaró.

Semanas atrás, la bailarina contaba que no podría seguir bailando por recomendación de su médico: “Estoy un toque triste. Después de las contracciones, no me autorizan a bailar. El amor es más fuerte, a bancarla”, contó en ese entonces.