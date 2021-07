Britney renunció a su carrera y culpó a su padre

“No voy a actuar con mi padre manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso”, la cantante expuso la situación en su perfil de Instagram y afirmó: “Mi supuesta red de apoyo me ha dañado profundamente. Esta tutela ha matado mis sueños”.

La noche del sábado, la rubia lanzó un claro y directo mensaje a través de su perfil, (con casi 32 millones de seguidores): la tutela que su padre ejerce sobre ella la obliga a renunciar a su carrera artística.

Con este posteo, Britney Spears pasó del hermetisomo, de no hablar de su vida privada ni de su situación judicial, a ir lanzando poco a poco mensajes discretos en Instagram.

https://www.instagram.com/p/CRcirTFgkEE/?utm_medium=share_sheet

“Para aquellos que critiquen mis vídeos bailando..., no voy a actuar en ningún escenario por el momento con mi padre manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso”.

Una decisión que está en línea con lo que su exmánager afirmó hace unos días: que Spears iba a renunciar a su carrera.

Hasta el momento la artista había hecho referencias a la tutela legal de su progenitor, pero no declarándose en contra de un modo tan claro.

“He hecho esto durante los pasados 13 años ... y prefiero compartir vídeos desde mi salón, sí, antes que estar en un escenario de Las Vegas donde alguna gente ha llegado hasta tal punto que no podía ni estrecharme la mano y donde acabé conociendo a alguien que estaba constantemente colocado de marihuana... lo que no me importa, pero habría estado bien poder haber ido a un jodido spa... Y no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar, ensayar y no poder hacerlo de forma auténtica, con mezclas antiguas de mis canciones, y rogar que pongan mi nueva música en mi espectáculo para mis fans... ¡¡así que lo dejo!!”, escribió en el posteo..