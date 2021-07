Marcelo Tinelli fue amenazado de muerte

En las últimas horas amenazaron de muerte a Marcelo Tinelli. Desde el entorno del conductor de ShowMatch, La Academia (eltrece) confirmaron a TN Show que fue a través de llamados intimidantes.



“Si no te portas bien, te vamos a llenar de plomo”, le advirtieron. Asimismo aclararon que no hará la denuncia.



El martes por la noche el periodista Luis Ventura hizo un posteo en Twitter donde aseguró: “¡Último momento! Amenazaron de muerte a Tinelli. ‘Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo’”.

Este miércoles en Los ángeles de la mañana (eltrece) Ángel de Brito dijo que habló con Tinelli y dio más detalles de las intimidaciones: “Las amenazas empezaron el martes por la tarde por WhatsApp y no es la primera vez que le pasa. Le decían: ‘Sabemos dónde vivís’; ‘Te vamos a llenar de plomo’ y ‘Te vamos a ir a buscar a vos y a tu familia’. Las amenazas fueron a su celular pero eran también dirigidas sus hijos. No me dijo si sospecha de alguien”.

Las amenazas se dan en un contexto en el que en Boca hay mucho malestar por lo que se vivió en las últimas semanas dado que el club sintió que fue perjudicado en la serie con Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores (de la que quedó eliminado por penales) y estallaron contra la Liga Profesional de Fútbol, encabezada por Tinelli, porque no aceptaron cambiar los días de los partidos por el torneo local.