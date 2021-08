¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente?

Florencia Peña, enfurecida, se tomó unos minutos de su programa "Flor de Equipo", que se emite por Telefe, y habló sobre las agresiones que recibió en las redes sociales a partir de que se conociera que, en mayo del año pasado, en plena cuarentena estricta, tuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

“Dejemos de pensar que los actores somos personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes, como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa”, dijo la actriz.

Asimismo, continúo, hablando de sus visitas a Fernández en Olivos: “De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente?, repito ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy la petera del Presidente?", sentenció.

Por otro lado, destacó que la reunión fue a las 11:30, que esperó durante una hora al Presidente y que tenía permiso. “Podía ir a esa reunión, como fueron tantos”. Remarcó el hecho de que las críticas se enfoquen en ella y no en otros hombres que también se encontraron con el presidente.

“Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres. ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarraron conmigo? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres?”.

Por último, la actriz y actual conductora concluyó que “lo que hice ni siquiera fue por mí, porque tenía trabajo y tenía trabajo por delante, pero nuestra industria estaba muerta, como sigue estando muerta, venía de meses de estar muerta. No hice nada malo. No entiendo este ataque. No me lo merezco y necesitaba aclararlo. Nada más”.