La pareja de Agustina Fontenla se emocionó con Bake Off

Arrancó este lunes una nueva temporada del reality pastelero más exitoso de la televisión argentina, Bake Off. Y como no podía ser de otra manera, los jurados recordaron a Agustina Fontenla, la participante rionegrina que falleció el 3 de junio por complicaciones a partir de haberse enfermado de Covid-19.

Sobre el final del primer programa, el chef pastelero Damián Betular recordó a Agustina y expresó que “la gran ganadora en nuestros corazones fue Agus. Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que, en cada uno de sus sueños, y en cada torta que nos traigan de acá adelante, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia, ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”.

La pareja de Agustina, Nicolás Schmollinger, habló con el diario La Nación y se refirió al emotivo detalle por parte del programa y de Betular.

Señaló que “la verdad es que no pude ver el programa en vivo, nosotros no sabíamos nada. Hace un par de semanas me escribió Betular mandando un saludo para la familia, contando que habían vuelto a grabar y que tenía a Agus muy presente, pero desde el programa no sabíamos nada. Yo me enteré del homenaje por algunos amigos. Pero sí vi, porque me lo enviaron por video, el homenaje que le hicieron a Agus. Es muy lindo que la recuerden con tanto cariño y les agradezco muchísimo por tenerla presente”, aseguró emocionado Schmollinger.