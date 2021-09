El emotivo homenaje a Agustina Fontenla en Bake Off

En la noche del lunes volvió unos de los realities más famosos del mundo en una nueva temporada: Bake Off Argentina. El formato fue estrenado en 2010, en la TV inglesa como "The Great British Bake Off" y la nueva edición local buscará sostener el liderazgo de audiencia supieron mantener ciclos como las dos entregas consecutivas de "MasterChef Celebrity" y "La Voz Argentina"

Pero antes de terminar la primera emisión del programa se realizó un emotivo homenaje a Agustina Fontenla.

Es el primer programa de Bake Off Argentina pero no queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy pero muy importante en esta carpa”, dijo la conductora del ciclo, Paula Chaves

Damián Betular añadió:

La gran ganadora de los corazones fue Agustina Fontenla. Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros pero quiero que, en cada uno de sus sueños y en cada torta, Agus esté presente”, y está en nuestros corazones expresó el reconocido pastelero.

Recordemos que la joven tenía 31 años y vivía en la localidad de San Antonio Oeste, Río Negro. Estuvo internada por Covid-19 en una clínica de Viedma y su cuadro se complicó de manera irreversible.

En otro contexto, el reality debutó y fue un éxito total de rating con picos de 19, 20 puntos y un promedio de 18 puntos de rating. Es la vuelta de otro éxito en este formato "reality" que en esta ocasión busca a la persona mas destacada de la pastelería amateur.

Se emite de lunes a viernes y contará con una gala de eliminación, los domingos por Telefe.