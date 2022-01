Nicole y Urcera recibieron el 2022 en Las Grutas

La modelo y colaboradora del programa de Guido Kaczka, “Los 8 escalones del millón”, Nicole Neumann y su pareja José Manuel Urcera eligieron al Balneario Las Grutas para recibir el 2022. Durante el fin de semana se los pudo ver, juntos a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tiene junto con el ex jugador de Vélez Fabián Cubero, en la tercera bajada del balneario rionegrino. Claro que la presencia de la bolnda modelo no pasó desapercibida.

Las hijas de Nicole aprovecharon para hacer buceo, navegar y hacer snorkel acompañados por toda la familia del empresario petrolero y su hijo el piloto de Turismo Carretera. Y para esperar el nuevo año en Las Grutas en compañía del abuelo de Manu y su tía.

Además de Nicole con sus hijas, también formó parte del festejo la hermana de la modelo, Geraldine con sus hijos y su esposo. Aunque la blonda no come carne hace años, participó de un asado al que no faltó ningún allegado a la familia del empresario petrolero Claudio Urcera. El costillar a la parrilla lo hizo Hernán, uno de los amigos de Manu y su cuñado y padre del único sobrino del piloto, Salvador, hijo de Paula, y el lugar elegido fue un parador de la séptima bajada, que fue cerrado para que los invitados pudieran disfrutar sin la rpesencia de curiosos e improvisados paparazzis.

La navidad, también la pasaron juntos, pero en Neuquén, sin las hijas de Nicole. Es que las nenas estuvieron en Brasil, con su padre Fabián Cubero y su pareja, Micaela Viciconte. La pareja pasó varios días después en Mari Menuco, en la impactante casa que la familia Urcera tiene en el lago y aprovecharon para practicar varios deportes náuticos como jetski y paddle sup.

Precisamente allí en Mari Menuco es donde Manu y Nicole se fotografiaron y blanquearon la relación después de varios meses de rumores, incluso infidelidades por parte del joven piloto rionegrino, quien también mantenía una relación de manera paralela con la modelo e influencer neuquina Micaela Álvarez Cuesta