Icardi vino en secreto a ver a Wanda y ella le cerró la puerta en la cara

El crecimiento de las versiones de separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, los rumores de algunas salidas de ella en Buenos Aires y las ganas de ver a sus hijos, trajeron en secreto a Argentina al jugador. Así se comentó en las secciones de espectáculos en las últimas horas, al punto de asegurar que su llegada sigilosa a la ciudad de Buenos Aires, no lo fue tal para ella que no le permitió el ingreso a la vivienda.

El escándalo de una posible separación crece cotidianamente y el objetivo de Icardi fue llegar en persona para tratar de recuperar el amor de su pareja, indicó una de las periodistas de televisión que tiene relación cercana con Wanda.

Según publicó la cuenta @chusmeteando1, a raíz de la información que compartió @gossipeame, el futbolista habría llegado al país para ver a Wanda: “Tengo data de último momento con pruebas que no me dejan mostrar. Mauro Icardi habría llegado a la Argentina. Esta mañana fue al edificio de Wanda Nara y no lo dejaron pasar, tiene la entrada prohibida”, detalló una de las cuentas.

“No me pidan que muestre, no voy a mostrar. Tengo todo, saben que, si no, no diría algo así. Mauro tiene prohibida la entrada al Chateau y si se apersonaba, tenían que avisarle a Wanda que es la propietaria. Bueno, hoy a la mañana lo hizo”, agregó.

Aunque nadie pudo mostrar imágenes de Icardi en Buenos Aires, la no participación del jugador en el compromiso que tenía su club turco, Galatasaray, terminó por confirmar en parte el viaje a Buenos Aires.

“El sabe que tiene la entrada prohibida”, indicó otro periodista de los segmentos del espectáculo en la televisión argentina.

En estas horas, todos los productores de los programas de espectáculos multiplicaron sus búsquedas en pos de tener la primicia de Icardi en Buenos Aires y si lo consiguieron se podrá ver en los canales de televisión o en las secciones especializadas de diarios y portales argentinos.