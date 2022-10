Tinelli deja la conducción de “Canta conmigo ahora” y ya tiene reemplazo

Mientras pelea con fuerza la batalla, ya perdida, contra la audiencia que representa el éxito de “Gran hermano”, Marcelo Tinelli dejará la conducción de “Canta conmigo ahora” debido a que viajará al Mundial de Qatar 2022 que se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

El conductor de eltrece se encargó de aclarar que era un viaje que tenía planificado y que terminó de pulir los detalles en los últimos días. Es por eso que para este extenso período en el que el conductor se ausentará del país la producción tuvo que salir a buscar una figura que tome ese lugar. Se trata de Manuel Wirzt, el prestigioso cantante que tendrá que tomar uno de los roles más importantes de la tevé.

Con respecto al viaje a Qatar dijo: "Bueno, hace días que me vienen preguntando e insistiendo por lo mismo, la verdad que es una pregunta que todavía no tenía respuesta. Hoy sí la tiene, así que hoy si la voy a decir. Tanto que me lo han preguntado, llegó el momento de responderlo", dijo al mantener un ida y vuelta con sus seguidores a través de Instagram.

Y agregó: "La pregunta que me vienen haciendo mucho hace unos días, si voy a estar en el Mundial de Qatar, y venía pensando, pero bueno les quiero decir que sí voy a ir al Mundial de Qatar, estoy muy feliz de hacerlo con algunos de los integrantes de mi familia y con amigos, a disfrutar la fiesta máxima del fútbol. Me pone muy pero muy feliz, gracias a todos".