Tim Roth quebrado, tras la muerte de su hijo de 25 años

La vida del joven Cormac Roth, de 25 años e hijo del famoso actor Tim Roth, se apagó pero “lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”, señaló en un comunicado su familia. El actor se encuentra quebrado y sumamente dolorido, señaló un allegado a los medios de comunicación de Gran Bretaña. La triste noticia se dio a conocer este lunes y significó un gran impacto no sólo en el mundo artístico en el que se maneja Tim Roth, sino también en el universo musical, ya que el joven era un talentoso músico.

Las crónicas de los medios de comunicación publicaron la información con mensajes de pesar de famosos y también de admiradores del joven de 25 años, adonde se percibía claramente cómo lo acompañaron en los últimos 14 meses luego de que se le diagnosticara cáncer.

Precisamente hace poco más de un año atrás, el propio Cormac había comunicado al mundo la detección de esa enfermedad en las células germinales en etapa tres. En ese momento informó que “me ha quitado la mitad de mi audición, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado”, dijo Cormac en una de sus publicaciones.

“Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa”, continuó en su mensaje que publicó junto a un video de él tocando la guitarra.

La familia, este lunes, dio a conocer la muerte a través de un emotivo comunicado:

“Fue una salvaje y eléctrica bola de energía y su espíritu estaba completo con luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban”.

“El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”.

Cormac fue un conocido músico, que además de componer y producir su propia música era un destacado guitarrista graduado del Bennington College. Lanzó el álbum Python en 2018 y también ayudó con la música de la película “New Order” de Michel Franco de 2020.