Un periodista quiso poner celosa a Barby Silenzi y quedó escrachado

Hace unos días fue L-Gante que presentó un video musical junto a Wanda Nara, en medio de un presunto romance que parece vivirse más en las redes y los medios que en la realidad. Pero más allá de eso, las imágenes sugestivas entre ambos, dieron para cortar mucha tela. Ahora, fue El Polaco el que presentó un material similar junto a la China Suárez, por lo que el mundillo del espectáculo salió a buscar trazos y retazos de esa presentación.

No la obtuvieron de El Polaco, tampoco de la China. Por lo tanto, lo que quedaba era plantarle un movilero a la pareja del Polaco –Barby Silenzi- para encontrar algo de pólvora.

El periodista Santiago Riva Roy, notero del programa Socios del Espectáculo, la encontró y éste fue el diálogo:

Notero-¿Cómo estás con tu marido?

Barby Silenzi: -Estamos re bien.

"Él es muy ubicado y respetuoso, sobre todo con todas las mujeres. Y sobre todo conmigo. Ahora se usa mucho cantar con alguien".

Notero: ¿Cómo lo viste con la China en el videoclip?

Barby: -Bien, me gusta.

Notero: -Digo porque hay comentarios en las redes, de que hubo mucha química...

Barby: -No entiendo qué sería mucha química. Ustedes quieren meter...

Notero: -No, porque lo conocemos a él de 'sinvergüenza'...

Barby: -No. Él fue en su momento. Ahora, ¿sinvergüenza en qué? ¿Con la China?

Notero: -Con quien sea.

Barby: -No. Él es muy ubicado y respetuoso, sobre todo con todas las mujeres. Y sobre todo conmigo. Aparte, ahora se usa mucho cantar con alguien.

Y básicamente, cuando el periodista no encuentra lo que busca y la entrevistada no dice lo que quiere el periodista, la nota se termina. Bien por Barby que no se dejó llevar hacia un terreno que quizá le habría dado algo de exposición en ese y otros programas, pero a costa de sentir y decir lo que no es cierto.