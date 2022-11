Alfa está harto: "Vine decidido a pedir la valija"

En la gala de eliminación de Gran Hermano, del pasado domingo, pudimos ver imágenes donde se ve a Walter Santiago, alias "Alfa", más que molesto con sus compañeros dentro de la casa, especialmente con Romina, con quién tuvo un fuerte cruce. Después se pudo ver al participante de 60 años entrar al confesionario y decirle a Gran Hermano: "Quiero intentar enfriar la cabeza y después vengo y te digo. Porque vine muy caliente y decidido a pedir la valija para irme."

Luego de la prueba semanal, todos los participantes se encontraban en la sala de la casa, cuando entre risas y bromas Romina le arrojó un comentario a Alfa que no cayó nada bien en más de un participante: "Mirá... Mirá vos degenerado...". La reacción de Alfa fue inmediata y le arrojó: "Te fuiste a la mierda. Andate a cagar"; antes de salir intempestivamente hacia el cuarto, seguido por Agustín y Marcos.

Pasó algunos minutos con los dos jóvenes que coincidían en el enojo de Walter; por su lado Agustín le decía que tenía que entrar al confesionario para hacer un descargo al respecto, "si no entras vos, entro yo" le advirtió, al menos unas 4 veces, antes de salir del cuarto hacia el confesionario de la casa más famosa del mundo a denunciar lo sucedido:

Después de verlo volver a la habitación, Walter fue en la misma dirección que su compañero, a hacer lo propio:

"Vengo a hacer mi descargo porque no voy a permitir que nadie me trate de degenerado ni que me acusen de abusador ¡Yo no abusé a nadie!. Y me cansé, estoy harto. Porque soy un tipo de 60 años yo, tengo una carrera, una trayectoria, no soy un pendejo de 20 con la vida por delante; y no voy a permitir que nadie manche mi nombre así."